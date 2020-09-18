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1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик
09:12 18.09.2020 |
Компания Dailmer представила Mercedes-Benz GenH2 - первый грузовик марки, работающий на топливных элементах. Новинка дебютировала в статусе концепта, а выпуск «товарных» тягачей компания наладит в середине текущего десятилетия.
Mercedes-Benz характеризует новинку как тяжёлый сверхпрочный тягач, рассчитанный на перевозку грузов на большие расстояния. Полная масса GenH2 составляет 40 тонн, а грузоподъёмность - 25 тонн, что сравнимо с характеристиками грузовика Mercedes-Benz Actros с традиционным двигателем внутреннего сгорания.
В движение GenH2 приводят два электрических мотора, каждый их которых на пике развивает до 449 лошадиных сил и 2071 Нм крутящего момента. Постоянная отдача моторов куда ниже и составляет 312 сил (1577 Нм) для каждого.
Двигатели питает энергия, вырабатываемая 300-киловаттной системой топливных элементов и аккумулятором, способным временно выдавать дополнительные 400 киловатт мощности. Батарея предназначена для «обеспечения ситуативной поддержки мощности топливного элемента: например, во время пиковых нагрузок при ускорении или при движении в гору с полной загрузкой».
Для жидкого водорода предусмотрено два резервуара, каждый из которых способен вмещать до 40 килограммов. Такого количества хватит на 1000 километров хода без подзаправки, заявляет Daimler.
Кроме инновационного GenH2, компания представила прототип электрического eActros LongHaul, который встанет на конвейер в 2024 году и сможет преодолевать до 500 километров без подзарядки. А уже в следующем году будет налажен выпуск менее дальнобойной версии «батарейного» Actros, представленной ещё в 2018 году. eActros без приставки LongHaul получит запас хода более 200 километров.
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