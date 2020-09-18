1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик

Компания Dailmer представила Mercedes-Benz GenH2 - первый грузовик марки, работающий на топливных элементах. Новинка дебютировала в статусе концепта, а выпуск «товарных» тягачей компания наладит в середине текущего десятилетия.





Mercedes-Benz характеризует новинку как тяжёлый сверхпрочный тягач, рассчитанный на перевозку грузов на большие расстояния. Полная масса GenH2 составляет 40 тонн, а грузоподъёмность - 25 тонн, что сравнимо с характеристиками грузовика Mercedes-Benz Actros с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

В движение GenH2 приводят два электрических мотора, каждый их которых на пике развивает до 449 лошадиных сил и 2071 Нм крутящего момента. Постоянная отдача моторов куда ниже и составляет 312 сил (1577 Нм) для каждого.

Двигатели питает энергия, вырабатываемая 300-киловаттной системой топливных элементов и аккумулятором, способным временно выдавать дополнительные 400 киловатт мощности. Батарея предназначена для «обеспечения ситуативной поддержки мощности топливного элемента: например, во время пиковых нагрузок при ускорении или при движении в гору с полной загрузкой».

Для жидкого водорода предусмотрено два резервуара, каждый из которых способен вмещать до 40 килограммов. Такого количества хватит на 1000 километров хода без подзаправки, заявляет Daimler.

Слева направо: eActros, eActros LongHaul и GenH2

Кроме инновационного GenH2, компания представила прототип электрического eActros LongHaul, который встанет на конвейер в 2024 году и сможет преодолевать до 500 километров без подзарядки. А уже в следующем году будет налажен выпуск менее дальнобойной версии «батарейного» Actros, представленной ещё в 2018 году. eActros без приставки LongHaul получит запас хода более 200 километров.



