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Mercedes-Benz проиграл патентный спор ещё одной компании
09:44 14.09.2020 |
Концерн Daimler AG проиграл второй за последние три недели суд о правах на используемые в автомобилях мобильные технологии - на сей раз японской компании Sharp.
В середине августа финская компания Nokia выиграла в Германии судебное разбирательство по делу о незаконном использовании запатентованных технологий в автомобилях марки Mercedes-Benz. После этого финны потребовали процент с каждого проданного «Мерседеса», а если автопроизводитель не согласится на это условие, то автомобили Mercedes-Benz могут просто запретить к продаже в Германии. Представители концерна заявили, что намерены обжаловать решение суда и назвали перспективу запрета продаж «маловероятной».
Тем временем Mercedes-Benz проиграл патентный спор ещё одной компании: как сообщает издание Automotive News, аналогичный иск о нарушении прав на используемые мобильные технологии к концерну Daimler AG недавно подала японская компания Sharp. Точно так же, как и в споре с Nokia, «Мерседес» рискует получить судебный запрет на продажу автомобилей в Германии. Обеспечение по делу составляет 5,5 миллиардов евро (в предыдущем случае эта сумма достигала семи миллиардов).
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