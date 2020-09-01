Нынешней весной появились слухи, что Mercedes-Benz планирует отправить в отставку купе и кабриолет S-класса, а теперь эта информация подтвердилась официально.

Инсайдеры утверждали, что производство двухдверных Mercedes-Benz S-Class завершится уже в августе нынешнего года, однако это оказалось не совсем так. Хотя теперь Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class, выяснилось, что они будут выпускаться ещё один год, но 2021 всё-таки станет для них последним. Как «обычные», так и «заряженные» AMG-версии роскошных двухдверок отправятся на пенсию через 12 месяцев, а единственным обновлением для 2021 модельного года станет новый цвет Cirrus Silver.

Причиной отставки купе и кабриолета S-класса источники называли экономию средств в рамках подготовки к разработке и выпуску новых электромобилей. Ассортимент нишевых моделей, к которым относятся относительно мелкосерийные и дорогие S Coupe и S Convertible, решено было сократить. В качестве замены Mercedes-Benz предложит клиентам купе AMG GT и новый родстер SL. Купе и кабриолет S-Class построены на платформе седана поколения W222, который выпускается уже около семи лет.