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Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class
12:13 31.08.2020 |
Нынешней весной появились слухи, что Mercedes-Benz планирует отправить в отставку купе и кабриолет S-класса, а теперь эта информация подтвердилась официально.
Инсайдеры утверждали, что производство двухдверных Mercedes-Benz S-Class завершится уже в августе нынешнего года, однако это оказалось не совсем так. Хотя теперь Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class, выяснилось, что они будут выпускаться ещё один год, но 2021 всё-таки станет для них последним. Как «обычные», так и «заряженные» AMG-версии роскошных двухдверок отправятся на пенсию через 12 месяцев, а единственным обновлением для 2021 модельного года станет новый цвет Cirrus Silver.
Причиной отставки купе и кабриолета S-класса источники называли экономию средств в рамках подготовки к разработке и выпуску новых электромобилей. Ассортимент нишевых моделей, к которым относятся относительно мелкосерийные и дорогие S Coupe и S Convertible, решено было сократить. В качестве замены Mercedes-Benz предложит клиентам купе AMG GT и новый родстер SL. Купе и кабриолет S-Class построены на платформе седана поколения W222, который выпускается уже около семи лет.
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