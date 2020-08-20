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Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры
12:13 20.08.2020 |
На официальном сайте Mercedes-Benz обнаружили серию снимков интерьера нового S-Класса. Салон представительского седана оказался полностью раскрыт до премьеры: детальной съёмкой поделилась пресс-служба Daimler, а оценить внутреннее убранство целиком позволили другие изображения из фирменной галереи.
Демонстрационный прототип нового Mercedes-Benz S-Класса отличился длинной колёсной базой, богатым оснащением и конфигурацией салона с раздельными мультиконтурными креслами второго ряда, высокой консолью между сиденьями и пятью сенсорными экранами в салоне. Базовый седан с короткой базой будет рассчитан на пятерых.
Выбрав четырёхместную версию, покупатель получит специальные «умные» задние кресла с системой Energizing seat kinetics. Сиденья способны в небольшом диапазоне автоматически менять регулировки, чтобы пассажиры не уставали в ходе поездки. Помимо традиционных вентиляции и массажа появились подушки с подогревом.
Известно, что количество «физических» клавиш в салоне уменьшится на 27 штук: большая часть настроек делегирована тачскринам и тачпадам; также изменить регулировки можно, обратившись к голосовому помощнику по команде Hey Mercedes.
Подробности о комплектациях, а также линейке силовых агрегатов Mercedes-Benz раскроет в ходе презентации, которая запланирована на 2 сентября. Подтверждено, что флагман Daimler сохранит моторы V8 и V12, однако двенадцатицилиндровый агрегат будет ставиться только на броневики и лимузины суббренда Maybach, а «битурбовосьмёрку» разместят под капотом Mercedes-AMG S 63 и топ-версий «обычного» S-Класса.
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