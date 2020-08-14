Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG заплатит около 2,2 млрд долларов для урегулирования претензий американских властей и претензий гражданских истцов в рамках дела о манипулировании данными о вредных выбросах дизельных двигателей.

В пресс-релизе концерна, опубликованном в четверг, 13 августа, говорится, что Daimler достиг принципиального соглашения с различными американскими регуляторами. Это позволит урегулировать гражданские иски и претензии экологических организаций, касающиеся нарушений в сертификации системы контроля выбросов в порядка 250 тысяч легковых автомобилей и грузовиков Daimler в США.

Общие выплаты в рамках соглашений с регуляторами составят около 1,5 млрд долларов. Расходы на урегулирование "коллективного иска" потребителей, поданного к Daimler, составят еще порядка 700 миллионов.

В Daimler заверили, что концерн располагает достаточными ресурсами, чтобы произвести необходимые выплаты.