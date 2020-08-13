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Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class
10:02 13.08.2020 |
Компания Mercedes-Benz рассказала о новой фоновой подсветке салона, которая будет доступна в седане S-Class следующего поколения. Немецкие инженеры связали инновационное освещение с функционалом автомобиля.
Амбиентная подсветка нового S-Class представляет собой множество волоконно-оптических кабелей, сделанных из полностью прозрачного покрытия. Светодиодные ленты проходят через дверные панели, торпедо, центральную консоль, а также вдоль пола и задних сидений. Каждый оптический кабель состоит из 250 светодиодов, которые вместе создают единую непрерывную линию света по периметру интерьера автомобиля.
Инновационное освещение инженеры интегрировали с технологиями помощи водителю. К примеру, при возникновении опасной ситуации на дороге, система мониторинга слепых зон предупредит водителя о возможном столкновении при помощи ярко-красной подсветки салона. Кроме того, в пакете Warmth and Comfort атмосферное освещение будет работать вместе с системой подогрева элементов интерьера.
Как и в предыдущем S-классе атмосферная подсветка будет работать вместе мультимедийной системой, климат-контролем, режимом массажа кресел и ароматизаторами. Создать уникальную атмосферу в салоне автомобиля можно будет нажатием одной кнопки, либо с помощью голосовой команды.
Mercedes-Benz S-Class нового поколения дебютирует 2 сентября.
В конце июля стало известно, что новый Mercedes-Benz S-Class получит инновационный проекционный дисплей с поддержкой технологии дополненной реальности. Новый дисплей будет выводить данные на лобовое стекло, используя для отображения область, аналогичную 77-дюймовому телевизору.
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