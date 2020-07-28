Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров

Компания Mercedes-Benz продолжает раскрывать подробности об S-Class нового поколения. На этот раз показана технология защиты задних пассажиров от лобового столкновения.

Mercedes-Benz не раскрывает, как будет устроена новая технология. Судя по представленному изображению, подушки безопасности встроят в спинки передних сидений. При лобовом столкновении фронтальные подушки будут срабатывать вместе боковыми, обеспечивая максимальную защиту задних пассажиров.

Представители немецкой компании заявляют, что новый S-Class станет первым автомобилем, оборудованным подушками безопасности для задних пассажиров, которые способны защитить от лобового столкновения. Однако пока неизвестно, как новая система защиты будет адаптирована для детских кресел.

Кроме этого, новые S-Class будут оснащены системой защиты, которая в случае опасности наезда сзади на неподвижно стоящий автомобиль сможет самостоятельно принять превентивные меры для защиты водителя и пассажиров. Работать новая технология будет в паре с активной системой контроля положения автомобиля, которая может индивидуально контролировать жесткость и положение каждого колеса.

В начале июля компания Mercedes-Benz представила мультимедийный комплекс MBUX второго поколения, использующий технологии машинного обучения, которым оборудуют новые S-Class. Новая система сможет идентифицировать водителя по голосу, отпечатку пальца или лицу.



