Финансовые новости
- |
- 28.07.20
- |
- 02:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров
13:15 27.07.2020 |
Компания Mercedes-Benz продолжает раскрывать подробности об S-Class нового поколения. На этот раз показана технология защиты задних пассажиров от лобового столкновения.
Mercedes-Benz не раскрывает, как будет устроена новая технология. Судя по представленному изображению, подушки безопасности встроят в спинки передних сидений. При лобовом столкновении фронтальные подушки будут срабатывать вместе боковыми, обеспечивая максимальную защиту задних пассажиров.
Представители немецкой компании заявляют, что новый S-Class станет первым автомобилем, оборудованным подушками безопасности для задних пассажиров, которые способны защитить от лобового столкновения. Однако пока неизвестно, как новая система защиты будет адаптирована для детских кресел.
Кроме этого, новые S-Class будут оснащены системой защиты, которая в случае опасности наезда сзади на неподвижно стоящий автомобиль сможет самостоятельно принять превентивные меры для защиты водителя и пассажиров. Работать новая технология будет в паре с активной системой контроля положения автомобиля, которая может индивидуально контролировать жесткость и положение каждого колеса.
В начале июля компания Mercedes-Benz представила мультимедийный комплекс MBUX второго поколения, использующий технологии машинного обучения, которым оборудуют новые S-Class. Новая система сможет идентифицировать водителя по голосу, отпечатку пальца или лицу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Незаконная власть на крови»: Как «партия Кремля», воюя с Порошенко, будет уничтожать Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Путин может провести «свои» выборы на Донбассе
|Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков
|Бюро экономической безопасности: На кого будет работать новая спецслужба Зеленского
|«Діра» в бюджеті – 300 мільярдів. Чи зможе уряд профінансувати такий дефіцит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион
|Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку
|Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров
|Android опередил iOS по преданности пользователей
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
Это интересно
|Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
|Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда
|Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники
|Microsoft добавила функцию «зрительного контакта» на основе ИИ в приложение Surface
|Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»
|5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов
|144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3