Mercedes-AMG GT Black Series: самый мощный V8 и активная аэродинамика

Отделение Mercedes-AMG официально представило топовую модификацию купе GT под названием Black Series. Двухдверка получила модернизированный битурбодвигатель, самый мощный в истории AMG, активные аэродинамические элементы и подвеску с адаптивными амортизаторами и возможностью регулировки развала колес.





Главное приобретение GT Black Series - модернизированный бутурбодвигатель V8 4.0. Агрегат носит внутренний индекс M178 LS, оснащен плоским коленчатым валом (кривошипы в нём находятся на одной плоскости, а не развёрнуты под углом 90 градусов) и двумя турбокомпрессорами, установленными в развале блока цилиндров (схема Hot-V). Они снабжены увеличенным компрессорным колесом и каждый час прокачивают до 1100 килограммов воздуха против 900 у GT R.

В пике «восьмерка» развивает 730 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне 2000-6000 оборотов в минуту.

Коробка передач - семиступенчатый «робот» AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями, установленный по схеме transaxle (смещен к задней оси для лучшего распределения массы) и соединённный с двигателем силовой трубой из углепластика. Эта деталь на 40 процентов легче аналогичной из алюминия и перекочевала на Mercedes-AMG GT Black Series с версии GT R.

С места до «сотни» GT Black Series разгоняется за 3,2 секунды. Упражнение 0-200 двухдверка проделывает за девять секунд. Максимальная скорость - 325 километров в час.

На улучшение аэродинамических характеристик купе работает целая россыпь воздуховодов и прорезей, адаптированных от гоночных машин серий GT3 и GT4. Кроме того, здесь установлены настраиваемый передний сплиттер, создающий зону низкого давления под полностью плоским днищем, и антикрыло с двумя подвижными плоскостями. Нижнее лезвие подхватывает потоки воздух, огибающие кузов, верхнее снабжено электронноуправляемым закрылком, который регулируется в пределах 20 градусов и может менять прижимное усилие на задней оси. Алгоритм работы закрылка зависит в том числе от выбранного режима системы AMG Dynamics: Basic, Advanced, Pro или Master.

Хардкорный Mercedes-AMG GT Black Series по умолчанию оснащен углерод-керамическими тормозами, стойками типа coil-over с регулировкой преднатяга пружин и адаптивными амортизаторами AMG Ride Control, настраиваемыми вручную стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади, а также специально разработанными для модели шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO. Кроме того, на некоторых рынках для двухдверки можно заказать пакет AMG Track Package. Он состоит из титанового каркаса безопасности с креплением на болтах, четырехточечных ремней для обоих сидений и двухкилограммового огнетушителя.

Салон новинки отличается комбинированной обивкой из кожи наппа и микрофибры, стандартными карбоновыми креслами-ковшами, рулем AMG Performance и облегченными дверными панелями.