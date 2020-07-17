Финансовые новости
- |
- 17.07.20
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Mercedes-AMG GT Black Series: самый мощный V8 и активная аэродинамика
09:22 17.07.2020 |
Отделение Mercedes-AMG официально представило топовую модификацию купе GT под названием Black Series. Двухдверка получила модернизированный битурбодвигатель, самый мощный в истории AMG, активные аэродинамические элементы и подвеску с адаптивными амортизаторами и возможностью регулировки развала колес.
Главное приобретение GT Black Series - модернизированный бутурбодвигатель V8 4.0. Агрегат носит внутренний индекс M178 LS, оснащен плоским коленчатым валом (кривошипы в нём находятся на одной плоскости, а не развёрнуты под углом 90 градусов) и двумя турбокомпрессорами, установленными в развале блока цилиндров (схема Hot-V). Они снабжены увеличенным компрессорным колесом и каждый час прокачивают до 1100 килограммов воздуха против 900 у GT R.
В пике «восьмерка» развивает 730 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне 2000-6000 оборотов в минуту.
Коробка передач - семиступенчатый «робот» AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями, установленный по схеме transaxle (смещен к задней оси для лучшего распределения массы) и соединённный с двигателем силовой трубой из углепластика. Эта деталь на 40 процентов легче аналогичной из алюминия и перекочевала на Mercedes-AMG GT Black Series с версии GT R.
С места до «сотни» GT Black Series разгоняется за 3,2 секунды. Упражнение 0-200 двухдверка проделывает за девять секунд. Максимальная скорость - 325 километров в час.
На улучшение аэродинамических характеристик купе работает целая россыпь воздуховодов и прорезей, адаптированных от гоночных машин серий GT3 и GT4. Кроме того, здесь установлены настраиваемый передний сплиттер, создающий зону низкого давления под полностью плоским днищем, и антикрыло с двумя подвижными плоскостями. Нижнее лезвие подхватывает потоки воздух, огибающие кузов, верхнее снабжено электронноуправляемым закрылком, который регулируется в пределах 20 градусов и может менять прижимное усилие на задней оси. Алгоритм работы закрылка зависит в том числе от выбранного режима системы AMG Dynamics: Basic, Advanced, Pro или Master.
Хардкорный Mercedes-AMG GT Black Series по умолчанию оснащен углерод-керамическими тормозами, стойками типа coil-over с регулировкой преднатяга пружин и адаптивными амортизаторами AMG Ride Control, настраиваемыми вручную стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади, а также специально разработанными для модели шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO. Кроме того, на некоторых рынках для двухдверки можно заказать пакет AMG Track Package. Он состоит из титанового каркаса безопасности с креплением на болтах, четырехточечных ремней для обоих сидений и двухкилограммового огнетушителя.
Салон новинки отличается комбинированной обивкой из кожи наппа и микрофибры, стандартными карбоновыми креслами-ковшами, рулем AMG Performance и облегченными дверными панелями.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах
ТОП-НОВОСТИ
|Назначение Шевченко в Нацбанк взвинтило курс доллара
|Конституция побоку. Как «слуги народа» куют себе победу на местных выборах
|Центр и местные князьки торгуются за узаконивание феодализма: Что будет с райсоветами на местных выборах
|Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Mercedes-AMG GT Black Series: самый мощный V8 и активная аэродинамика
|Хакеры, взломавшие аккаунты знаменитостей в Twitter, заработали $121 000
|500 километров на одной зарядке: представлен первый электрический кроссовер Nissan
|Компания Jeep представила концепт внедорожника Wrangler Rubicon 392 с двигателем V8
|В Twitter взломали аккаунты Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска и Apple
|На Google подали в суд за отслеживание в приложениях, несмотря на отказ пользователей
Это интересно
|Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple
|Представлен Ford Bronco Sport — самая доступная модель в семействе внедорожников
|Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
|В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco
|Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике
|Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине
|Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши