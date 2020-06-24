Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры

Nvidia и Mercedes-Benz заявили о разработке вычислительной платформы нового поколения для автомобилей - этакого нишевого суперкомпьютера. По замыслу разработчиков, он будет поддерживать все самые современные технологии: от автопарковщика и автопилота третьего уровня до обновлений по воздуху. Представители Daimler заявили, что новая технология появится в авто Mercedes-Benz с 2024 года.

В основу автомобильного суперкомпьютера ляжет платформа Nvidia Drive с однокристальной платформой Orin на базе архитектуры Ampere и полным программным стеком, созданным для ИИ-приложений автоматизированного вождения. По мере развития фреймворка можно будет обновлять ПО любого автомобиля и добавлять новые функции автоматизированного вождения - примерно так, как это сейчас осуществляется в автомобилях Tesla. Также обещано совершенствование функций комфорта и безопасности. Так, Nvidia Drive может отслеживать положение головы и движения глаз водителя для оценки усталости. В зависимости от предпочтений автопроизводителя, система может предупреждать водителя о необходимости отдыха звуковыми, визуальными или тактильными сигналами.

Ола Кяллениус (Ola Källenius), председатель совета директоров Daimler AG и глава Mercedes-Benz Cars, отметил: «Мы рады возможности расширить наше сотрудничество с NVIDIA. Мы с Дженсеном хорошо знаем друг друга и уже не раз обсуждали цели и потенциал вычислительной архитектуры автомобилей нового поколения. В основу новой платформы всех будущих автомобилей Mercedes-Benz ляжет эффективная, централизованная программно определяемая система. Вычислительная архитектура NVIDIA с ИИ-алгоритмами поможет нам быстрее перейти к автономному вождению. Новые возможности и обновления будут загружаться из облака, повышая безопасность и ценность и увеличивая радость от владения для всех владельцев автомобилей Mercedes-Benz».