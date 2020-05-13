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Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
09:21 13.05.2020 |
Компания Mercedes-Benz представила новую версию модели CLS с индексом 260, предназначенную для китайского рынка. Впервые в истории модель оснастили бензиновым мотором объемом 1,5 литра. Он выдает 184 лошадиные силы и обеспечивает автомобилю разгон до «сотни» за 8,7 секунды. Это самый медленный результат для всей линейки CLS.
Полуторалитровый двигатель получил электрическую надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора, который дает прибавку в 14 лошадиных сил на первых секундах разгона и отвечает за работу системы старт-стоп. В Китае Mercedes-Benz CLS 260 с такой силовой установкой оценили в 576,8 тысячи юаней ($81500).
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