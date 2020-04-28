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Volvo и Daimler разработают водородный двигатель для грузовых автомобилей
10:07 28.04.2020 |
Шведский производитель грузовых автомобилей Volvo и немецкий Daimler сообщили о создании совместного предприятия по разработке и производству водородных топливных элементов для грузовиков и автобусов.
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз Daimler.
О создании предприятия компании сообщили 21 апреля. Подписание соглашения ожидается в третьем квартале этого года.
Такой шаг компании сделали из-за "Зеленого Соглашения" (Green Deal), предусматривающего переход Европы к 2050 году на транспорт с нулевым выбросом оксида углерода (угарного газа) СО2.
Концерны будут владеть равными долями в совместном предприятии. Известно, что Volvo приобретет свою часть акций за 600 миллионов евро на условиях безналичных и долговых обязательств.
Штаб-квартира совместного предприятия будет находиться в Германии с производственными мощностями в Германии и Канаде.
20 апреля Volvo Cars возобновила производство на заводе в Торсланде, Швеция, после короткого периода простоя, связанного с пандемией коронавируса. Кроме того, возобновлена работа всех офисов компании в Швеции.
Volvo Cars продолжит использовать пакет поддержки, представленный правительством Швеции в начале этого года, что означает постоянное сокращение рабочего времени для большинства сотрудников.
"Доброжелательная поддержка со стороны правительства позволяет Volvo Cars защищать свой принципиально здоровый бизнес до стабилизации рынков", - отметили в компании.
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