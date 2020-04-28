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Mercedes-Benz запустил сервис бесплатной доставки новых машин
14:29 27.04.2020 |
Компания Mercedes-Benz объявила о новой услуге: запущен сервис бесконтактной доставки автомобилей, которые заказаны через интернет-магазин. За транспортировку автомобиля по указанному адресу дополнительная плата не взимается. Пока бесплатная доставка новых машин доступна только для жителей Германии.
Mercedes-Benz стал одним из последних автопроизводителей, кто решился на доставку новых машин прямо к дому клиента.
По оценке Mercedes-Benz, через пять лет покупка автомобилей онлайн войдёт в привычку, и не выходя из дома будут приобретать каждый четвёртый новый «Мерседес». Интернет-магазин немецкой марки уже пользуется популярностью: с декабря 2019 года платформа привлекла 400 тысяч посетителей, а впервые сервис интернет-продаж Daimler заработал в 2016 году.
Стоит отметить, что сервис Mercedes-Benz не является полностью бесконтактным: передавать ключи и документы новым владельцам будет сотрудник, экипированный средствами индивидуальной защиты.
Стоит отметить, что сервис Mercedes-Benz не является полностью бесконтактным: передавать ключи и документы новым владельцам будет сотрудник, экипированный средствами индивидуальной защиты.
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