Mercedes-Benz запустил сервис бесплатной доставки новых машин

Компания Mercedes-Benz объявила о новой услуге: запущен сервис бесконтактной доставки автомобилей, которые заказаны через интернет-магазин. За транспортировку автомобиля по указанному адресу дополнительная плата не взимается. Пока бесплатная доставка новых машин доступна только для жителей Германии.

Mercedes-Benz стал одним из последних автопроизводителей, кто решился на доставку новых машин прямо к дому клиента.

По оценке Mercedes-Benz, через пять лет покупка автомобилей онлайн войдёт в привычку, и не выходя из дома будут приобретать каждый четвёртый новый «Мерседес». Интернет-магазин немецкой марки уже пользуется популярностью: с декабря 2019 года платформа привлекла 400 тысяч посетителей, а впервые сервис интернет-продаж Daimler заработал в 2016 году.

Стоит отметить, что сервис Mercedes-Benz не является полностью бесконтактным: передавать ключи и документы новым владельцам будет сотрудник, экипированный средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что сервис Mercedes-Benz не является полностью бесконтактным: передавать ключи и документы новым владельцам будет сотрудник, экипированный средствами индивидуальной защиты.