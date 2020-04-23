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Mercedes-Benz отказался от водородного GLC. Он оказался слишком дорогим
17:36 23.04.2020 |
Компания Mercedes-Benz приняла решение снять с производства водородный кроссовер GLC F-Cell, который оказался слишком дорогим, и вообще свернуть разработку легковых машин на топливных элементах. Теперь производитель сосредоточится на установках для тяжелой коммерческой техники, и для этого скооперируется с Volvo Trucks.
Водородный кроссовер Mercedes-Benz GLC F-Cell стал первой в мире серийной легковушкой, совместившей водородные топливные элементы с возможностью зарядки тяговой батареи от розетки. Его разработка велась в рамках соглашения с Renault и Nissan о развитии технологий топливных ячеек, но только немцы смогли довести дело до конца и вывести на рынок продукт, пригодный для использования на обычных дорогах.
Однако частные клиенты могли только арендовать автомобиль, а первыми покупателями стали фирмы Air Liquide, Shell и Linde, а также железнодорожный оператор Deutsche Bahn.
Вседорожник оснащался одним электромотором с отдачей 211 сил и 365 Нм момента, двумя баллонами, вмещающими 4,4 килограмма водорода, и литий-ионной батарей на 13,5 киловатт-часа, из которых доступны только 9,3.
На электротяге GLC F-Cell проезжал 51 километр, а в гибридном режиме с подключением топливных ячеек - 478 километров (по измерительному циклу NEDC).
В Mercedes-Benz заявляют, что производство модели обходилось в два раза дороже аналогичной батарейной модели. Поэтому принято решение снять ее с конвейера и переключиться на разработку водородных систем для крупной коммерческой техники.
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