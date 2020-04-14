В прошлом году объём продаж новых автомобилей по всему миру постепенно начал снижаться, однако 2019 год всё же едва ли можно назвать плохим. К примеру, согласно свежему отчёту издания Fiat Group World, компания Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле, продав в прошлом году во всём мире 10 131 суперкар. Таким образом, доля чистой прибыли в цене каждого автомобиля составила в среднем 23,2%. В отчёте указано, что Ferrari достигла столь впечатляющих результатов благодаря внедрению новых технологий, быстрой адаптации к изменениям рынка и грамотному маркетингу.

Правда, в 2018 году прибыль компании была чуть больше - тогда Ferrari зарабатывала по 86 369 евро с каждого автомобиля. Другим автопроизводителям о такой рентабельности остаётся только мечтать - к примеру, чтобы получить аналогичную одному суперкару Ferrari прибыль, BMW нужно продать 30 новых автомобилей, VW - 56, Mercedes-Benz - 67, Ford - 908, Nissan - 928. Самыми успешными регионами для итальянцев стали Европа, Ближний Восток и Африка, а в США продажи упали. 2020 год пока не сулит автомобильному рынку ничего хорошего.