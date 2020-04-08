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Mercedes-Benz EQS первым из электрокаров получит AMG-версию
12:06 08.04.2020 |
Электрический лифтбек Mercedes-Benz EQS первым из «зеленой» линейки штутгартской компании получит «заряженную» версию с шильдиком AMG. Автомобиль получит двухмоторную силовую установку, мощность который превысит 600 лошадиных сил.
Рыночный дебют Mercedes-Benz EQS запланирован на 2021-й, а его AMG-версия появится годом позже. Модель базируется на платформе-скейтборде EVA с плоским полом и продвинутой компоновкой тяговой батареи, что позволило сделать салон просторнее, чем у обычного S-Class. По слухам, технически EQS повторит концепт Vision EQS, то есть получит два электромотора с суммарной отдачей 476 лошадиных сил и 760 Нм момента.
Топ-версия с шильдиком AMG окажется заметно мощнее. Ожидается, что мощность ее силовой установки превысит 600 лошадиных сил и 900 Нм момента. Для сравнения, Porsche Taycan Turbo S располагает 761 силой и 1050 Нм момента, а Tesla Model S Performance - около 700 сил и 1000 Нм. А с выходом версии Plaid мощность американского электрокара перевалит за 800 сил.
Пока же в линейке EQ всего две серийные модели: кроссовер EQC и вэн EQV. Электрический вседорожник оснащается двумя электромоторами, которые в сумме выдают 408 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Тяговая батарея емкостью 80 киловатт-часов обеспечивает до 471 километра пробега в цикле NEDC. Ее зарядка от скоростного терминала постоянного тока занимает 40 минут.
Вэн EQV базируется на платформе V-Class. На одной зарядке EQV способен проехать до 400 километров по циклу WLTP.
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