Brabus показал улучшенные версии новых Mercedes-Benz GLE и GLS

Немецкая мастерская Brabus поделилась тюнинг-китами для актуальных вседорожников Mercedes-Benz GLE и GLS. Дизайнеры в штрихах скорректировали экстерьер, украсили салон высококачественной кожей, уменьшили клиренс на 25 миллиметров и перепрошили электронный блок управления на 2,9-литровом турбодизеле.





Внешний тюнинг кроссоверов Mercedes-Benz в интерпретации Brabus сводится к установке заднего антикрыла, накладок на воздухозаборниках переднего бампера и замене штатных дисков на изделия Monobloc Z Platinum Edition. Mercedes-Benz GLS «обут» в шины Pirelli размерности 295/35 R24 спереди и 335/30 R24 сзади, для GLE предусмотрены покрышки Continental SportContact размером 295/35 R23.





Brabus GLS D40

Схож и рецепт кастомизации интерьера: стилисты Brabus готовы полностью покрыть салон кожей в сочетании с алькантарой, украсить переднюю панель, дверные карты и центральный тоннель ценными породами дерева, карбоном или полированным алюминием по вкусу клиента.

Демонстрационные вседорожники улучшены единообразно: специалисты ателье перешили сиденья красно-чёрной кожей на GLS и чёрно-коричневой кожей на GLE, заменили накладки на педали и пороги, доработали контурную подсветку, поставили фирменные штифты дверных замков и постелили новые коврики.

Brabus GLE D30

Вмешательство в техническую начинку сводится к перекалибровке программного обеспечения двигателя: доступен чип-тюнинг 2,9-литрового турбодизеля, что позволяет нарастить производительность версий GLE 300 d, GLE 400 d и GLS 400 d.

Для «трёхсотой» модификации отдача увеличивается с 258 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента до 306 лошадиных сил и 690 Нм. Кроссоверы с индексом «400» можно прокачать с 330 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента до 370 сил и 750 Нм. Кроме того, инженеры Brabus могут перенастроить модуль пневмоподвески AirMatic и снизить клиренс в «обычном» режиме на 25 миллиметров.

Известно, что мотористы Brabus работают над повышением отдачи бензиновых двигателей, например над форсировкой «битурбовосьмёрки» 4.0 умеренно-гибридной версии GLS 580. Кроме того, не исключена разработка полного аэродинамического обвеса с заменой штатных бамперов, боковых юбок и капота. Цены на тюнинг-киты для GLE и GLS пока держатся в секрете.