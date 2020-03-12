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Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд
12:39 12.03.2020 |
Исследователи из Лёвенского католического университета и Школы компьютерных наук при университете Бирмингема смогли взломать защиту иммобилайзеров в популярных моделях Toyota, Kia и Hyundai. Из-за уязвимостей в алгоритмах шифрования злоумышленники могут отключить часть функций противоугонной системы за несколько секунд.
Дело в том, что на протестированных моделях Toyota, Kia, Hyundai и Tesla используют криптографический чип DST80 с 80-битным шифрованием. Доступ к нему из-за «дыры» в системе безопасности можно получить, сымитировав сбой питания. Вытащенный из прошивки чипа ключ методом риверс-инжиниринга исследователям удалось перевести в шифр, представляющий собой конструкцию Фейстеля с 40-битными подблоками.
Зная алгоритм генерации ключей иммобилайзера, злоумышленник может восстановить криптографические ключи с транспондера DST80 только одной парой «запрос-ответ». Так это работает в отношении Kia и Hyundai, которые генерируют идентичные криптоключи даже для двух разных брелоков, причем в них содержится лишь три байта нужной для взлома информации - это сокращает число вариантов с 2^80 до 2^24 . При этом Toyota вообще хранит ключи шифрования в не защищённой от атак флеш-памяти, а для его получения используется серийный номер транспондера - количество вариантов снижается с 2^80 до нескольких значений.
Судя по опубликованному исследователями документу, уязвимость обнаружена в Toyota Camry, Corolla, Highlander, RAV4 и Land Cruiser, а также Kia Ceed, Soul, Hyundai i20 и i40. Кроме того, подвержены взлому Tesla Model S до 2019 года, однако эту дыру в безопасности компания уже закрыла с помощью прошивки.
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