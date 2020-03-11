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Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль
09:00 11.03.2020 |
Как сообщил в интервью изданию CarAdvice глава Mercedes-Benz Ола Каллениус, появление на рынке полностью электрической версии культового G-класса - вопрос лишь нескольких ближайших лет. Работы над внедорожником с полностью электрической силовой установкой идут полным ходом: инженеры уже приступили к созданию первого прототипа, который отправится на ходовые испытания.
Каллениус назвал Gelandewagen моделью, не принадлежащей ни к одному сегменту рынка, а также автомобилем, который нарушает логику автоиндустрии. Однако, по его словам, даже внедорожник, который традиционно ассоциируется с мощными многолитровыми моторами V8, должен стать более дружелюбным к окружающей среде. Тем временем в 2019 году глобальный объём продаж G-класса вырос на 60 процентов: по всему миру было реализовано около 35 тысяч автомобилей.
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