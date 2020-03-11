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Mercedes-Benz откажется от некоторых моделей
17:19 10.03.2020 |
Как сообщил в интервью изданию Autocar глава отдела исследований и разработок Mercedes-Benz, а также член совета директоров концерна Daimler Маркус Шафер, марка откажется от некоторых моделей с двигателем внутреннего сгорания. Из-за того, что проектирование, испытания и производство новых электромобилей требует существенных инвестиций, компании неизбежно придётся чем-то жертвовать. По словам топ-менеджера, сэкономить значительные средства можно, отказавшись от нишевых моделей, то есть тех, которые построены на собственных платформах. На сегодняшний день выпускать отдельную архитектуру ради одной-единственной модели катастрофически невыгодно. Шафер не стал называть конкретные автомобили, которые концерн собирается отправить на пенсию, однако среди моделей с низкой долей унификации он упомянул внедорожник G-класса, суперкар AMG GT, родстер SL и седан S-класса.
Конечно, едва ли Mercedes-Benz откажется от легендарного «Гелендвагена», однако самые дорогие и эксклюзивные модели совет директоров действительно может принести в жертву в пользу более актуальных и выгодных электрокаров. Кроме того, Шафер упомянул и неизбежный даунсайзинг: по его словам, окончательное решение о судьбе моторов V8 и V12 будет приниматься с учетом требований перспективного экологического стандарта Euro-7. Конкретных планов по отказу от многолитровых двигателей у Mercedes-Benz пока нет, но топ-менеджер всё же отметил, что «четвёрки сегодня актуальнее, чем V12».
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