Концерн Jaguar Land Rover представил беспилотную платформу Project Vector

Шаттл станет частью инициативы Destination Zero, направленной на «создание безопасного, здорового и экологичного социума», а его пилотные испытания на дорогах английского Ковентри начнутся в 2021 году.





Платформа Project Vector, оснащенная необходим «железом» для превращения в полноценный беспилотник с четвертым-пятым уровнем автономности, является частью инициативы Destination Zero. Эта своеобразная миссия JLR описывается, как «ноль выбросов, ноль происшествий и ноль заторов». Четырехметровый шаттл оборудован электрической силовой установкой, все элементы которой упакованы под полом салона.

Кабина «Вектора» трансформируется в зависимости от задачи: шаттл можно приспособить для личного пользования или сервиса совместных поездок, а также для курьерских служб и доставки «последней мили». У Project Vector есть традиционные руль и педали, чего нет в джиэмовском Cruise Origin, но на испытания в 2021 году он выйдет в беспилотном режиме. Авторы проекта надеются, что у таких автомобилей есть шансы стать частью транспортной экосистемы «умных» городов.

Беспилотный Project Vector разработан в Национальном центре автомобильных инноваций (National Automotive Innovation Centre, NAIC), расположенном на территории университета Уорика в Ковентри. Комплекс, построенный при участии JLR и Tata Motors, обошёлся в 150 миллионов фунтов стерлингов. Со стороны JLR проект курировал Тим Левертон, который до этого работал техническим директором в Tata, участвовал в создании рекордного автомобиля JCB Dieselmax и предыдущего Rolls-Royce Phantom.

Причем для JLR это не первый опыт в области беспилотников. В 2018-м компания построила капсулу с глазами, которая имитировала зрительный контакт между пешеходом и водителем.



