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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

17:58 20.02.2020 |

Транспорт

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

В преддверии Женевского автосалона Mercedes-Benz рассекретил «заряженную» версию нового GLE Coupe. Кроссоверы «63» семейства обзавелись умеренной гибридной силовой установкой на основе четырёхлитрового V8, получили доработанное шасси, отличились оригинальным обвесом и настройкой электронных систем.

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

Технически Mercedes-AMG GLE 63 и GLE 63 S Coupe повторяют вседорожник в обычном кузове, представленный три месяца назад. Под капотом установлена «битурбовосьмёрка» M177 V8 4.0, которой помогает экономить топливо электромотор EQ Boost мощностью 22 лошадиные силы (250 Нм), работающий от 48-вольтовой системы.

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

Отдача версии AMG GLE 63 Coupe со сменой поколения увеличена с 557 до 571 лошадиной силы, а пиковый крутящий момент - до 750 Нм. На топовой модификации AMG GLE 63 S двигатель форсирован с 585 до 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час GLE 63 Coupe разгоняется за 4,0 секунды, версия S быстрее ещё на 0,2 секунды.

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

Таким образом, заявленная стартовая динамика «заряженных» купеобразных кроссоверов «большой тройки» идентична: Audi RS Q8, BMW X6 M Competition и Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe разменивают первую «сотню» за 3,8 секунды.

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

Как и другие вседорожники «шестьдесят третьего» семейства, GLE 63 Coupe получил девятидиапазонный «автомат» AMG Speedshift с гидротрансформатором и полноприводную систему 4Matic+ с постоянным задним приводом и муфтой подключения передней оси.

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

Электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала, усиленные тормоза с 400-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми механизмами спереди (и 370-миллиметровыми однопоршневыми сзади), а также спортивная пневмоподвеска AMG Ride Control+ входят в стандартное оснащение. За доплату кроссовер можно оснастить углерод-керамическими тормозами и системой активной стабилизации Active Ride Control с функцией подавления кренов.

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

Внешне Mercedes-AMG GLE 63 Coupe легко отличить по агрессивным бамперам, трапецевидным глянцевым патрубкам выхлопной системы, оригинальным колёсным дискам диаметром 21 или 22 дюйма, затемнённой оптике и опциональным красным тормозным суппортам. В салоне добавлен спортивный AMG-руль, особая графика приборной панели и бортовая телеметрия.

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

Публичная премьера купеобразных кроссоверов GLE 63 и GLE 63 S состоится в Женеве третьего марта. Вероятно, в продажу в России новинка поступит во втором полугодии одновременно с обычным GLE 63, но дата начала продаж пока неизвестна, а прайс-лист не опубликован.

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe
 

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 

Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

 
По материалам: Motor.ru
 

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