Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом

Компания Volvo Cars впервые в истории автоиндустрии внедряет на европейском рынке передовую систему безопасности, в основе которой лежат технологии для подключённых автомобилей и облачные решения.

Сообщается, что транспортные средства смогут взаимодействовать друг с другом, предупреждая водителей о различных опасностях. Новая платформа использует функции Hazard Light Alert и Slippery Road Alert, которые на автомобилях 2020 модельного года будут входить в стандартную комплектацию.





Суть функции Hazard Light Alert заключается в следующем: как только у оснащённого этой технологией автомобиля включается аварийный сигнал, информация об этом передаётся всем находящимся неподалёку подключённым машинам через облачный сервис, предупреждая водителей о возможной опасности. Функция особенно полезна на поворотах с плохим обзором и на холмистой местности.

В свою очередь, система Slippery Road Alert оповещает водителей о текущем и будущем состоянии дорожного покрытия. Благодаря анонимному сбору информации о поверхности проезжей части, система заранее предупреждает водителей о предстоящем скользком участке дороги.





Обмен этой информацией в режиме реального времени, способный значительно повысить уровень безопасности на дорогах, станет тем эффективнее, чем больше автомобилей будут подключены к системе.

Volvo Cars предлагает другим участникам автомобильного рынка поддержать инициативу. «Чем больше транспортных средств будут делиться информацией о дорожной ситуации в режиме реального времени, тем безопаснее будут наши дороги. Мы стремимся найти ещё больше партнёров, которые разделяли бы нашу приверженность безопасности дорожного движения», - заявляет Volvo.