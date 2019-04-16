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Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом
17:44 15.04.2019 |
Компания Volvo Cars впервые в истории автоиндустрии внедряет на европейском рынке передовую систему безопасности, в основе которой лежат технологии для подключённых автомобилей и облачные решения.
Сообщается, что транспортные средства смогут взаимодействовать друг с другом, предупреждая водителей о различных опасностях. Новая платформа использует функции Hazard Light Alert и Slippery Road Alert, которые на автомобилях 2020 модельного года будут входить в стандартную комплектацию.
Суть функции Hazard Light Alert заключается в следующем: как только у оснащённого этой технологией автомобиля включается аварийный сигнал, информация об этом передаётся всем находящимся неподалёку подключённым машинам через облачный сервис, предупреждая водителей о возможной опасности. Функция особенно полезна на поворотах с плохим обзором и на холмистой местности.
В свою очередь, система Slippery Road Alert оповещает водителей о текущем и будущем состоянии дорожного покрытия. Благодаря анонимному сбору информации о поверхности проезжей части, система заранее предупреждает водителей о предстоящем скользком участке дороги.
Обмен этой информацией в режиме реального времени, способный значительно повысить уровень безопасности на дорогах, станет тем эффективнее, чем больше автомобилей будут подключены к системе.
Volvo Cars предлагает другим участникам автомобильного рынка поддержать инициативу. «Чем больше транспортных средств будут делиться информацией о дорожной ситуации в режиме реального времени, тем безопаснее будут наши дороги. Мы стремимся найти ещё больше партнёров, которые разделяли бы нашу приверженность безопасности дорожного движения», - заявляет Volvo.
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