Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG

Отделение Mercedes-AMG рассекретило третью модель «бюджетного» семейства с индексом 35 - CLA 35 4Matic. Купеобразная четырехдверка получила ту же техническую начинку, что и машины серии A 35. В оснащение новинки вошли рулевое управление с переменным передаточным отношением, AMG-выхлоп с активными заслонками, комплекс MBUX.





От «гражданских» CLA седан Mercedes-AMG CLA 35 4Matic отличается увеличенной жесткостью кузова. Меры прежние: установка алюминиевой «панели жесткости» и двух диагональных распорок. Под капотом - 2,0-литровый турбомотор, выдающий 306 сил и 400 Нм момента. Он совмещен с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом 4Matic, который способен передавать до 50 процентов момента на заднюю ось.

С нуля до «сотни» седан Mercedes-AMG CLA 35 4Matic разгоняется за 4,9 секунды (на 0,1 секунды медленнее седана A 35 4Matic и на 0,2 хэтчбека) и достигает максимальной скорости 250 километров в час.





В списке оснащения CLA 35 4Matic - 18-дюймовые колеса AMG (19-дюймовые - опция), медиакомплекс MBUX с голосовым управлением, цифровая приборка с тремя режимами отображения информации, новый AMG-руль, который за доплату можно заменить на вариант AMG Performance с двумя дисплеями, спортивные сиденья с отделкой кожей и микрофиброй, а также селектор режимов движения с пятью профилями работы управляющей электроники.

Кроме того, седан укомплектован четырехпоршневым фиксированными суппортами с 350-миллиметровыми тормозными дисками спереди и плавающими однопоршневыми с 330-миллиметровыми дисками сзади. Виртуальный гоночный помощник AMG Track Pace - опция.



