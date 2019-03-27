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Дионисий Галикарнасский
В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан
13:43 27.03.2019 |
Отделение Mercedes-AMG представило вторую модель, построенную на модульной платформе MFA. Ею стал «горячий» седан A 35 4Matic. Новая доступная модель семейства Mercedes-AMG оснащена двухлитровой «турбочетверкой» и полным приводом с электромеханической муфтой подключения задних колес.
По аналогии с хэтчбеком A 35 4Matic кузов седана усилен с помощью алюминиевой «панели жесткости» и двух диагональных распорок: это улучшило поведение машины в поворотах и позволило добиться стабильности развала передних колес на высоких скоростях. Четырехдверку приводит в движение 2,0-литровый турбомотор, выдающий 306 сил и 400 Нм момента, совмещенный с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. У последнего есть функция лонч-контроля и подрулевые лепестки.
С нуля до «сотни» седан Mercedes-AMG A 35 4Matic разгоняется за 4,8 секунды (на 0,1 секунды медленнее хэтчбека) и достигает максимальной скорости 250 километров в час.
В оснащение модели вошли 18-дюймовые колеса AMG (19-дюймовые - опция), медиакомплекс MBUX с голосовым управлением, цифровая приборка с тремя режимами отображения информации, кнопки на центральной консоли для управления электронной системой стабилизации и жесткостью опциональных электронноуправляемых амортизаторов. Кроме того, седан получил новый AMG-руль, который за доплату можно заменить на вариант AMG Performance с двумя дисплеями, спортивные сиденья с отделкой кожей и микрофиброй, а также селектор режимов движения с пятью профилями работы управляющей электроники.
В качестве опции для седана A 35 4Matic доступен виртуальный гоночный помощник AMG Track Pace, способный записывать более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе, и обвес AMG Aerodynamics с увеличенным передним сплиттером, спойлером и дополнительным завихрителями на переднем бампере.
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