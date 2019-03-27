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Daimler намерен «убить» бренд Smart
11:40 27.03.2019 |
Компания Daimler откажется от бренда Smart, если тот не начнет приносить прибыль. Убытки с момента запуска марки в 1998 году составили миллиарды евро, и решение будет принято до конца нынешнего года.
Газета Handelsblatt со ссылкой на инсайдеров внутри компании пишет, что новый глава концерна Daimler AG Ола Каллениус считает, что у «Смарта» нет исторической ценности, и он «без колебаний «убъет» марку, если это потребуется для сокращения издержек. Такая политика связана со стремлением «Даймлера» превратиться в поставщика услуг электромобильности и производителя электрокаров, что потребует значительных инвестиций и, соответственно, снижения расходов.
Для сокращения издержек Daimler уже разрабатывает Smart ForTwo и ForFour совместно с Renault. Однако французская компания уже в ближайшее время может отказаться от партнёрства, сообщают анонимные источники.
По итогам 2018 года общие продажи «Смартов» составили 128 802 экземпляра, что на 4,6 процента меньше, чем годом ранее. Ежегодные убытки - 500-700 миллионов евро.
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