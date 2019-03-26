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Ferrari раскрыла новый экстремальный суперкар, который нельзя купить
19:32 25.03.2019 |
Компания Ferrari представила новую работу отделения Special Projects - вдохновленый эстетикой спортпрототипов экстремальный P80/С. Дизайн построенного в единственном экземпляре суперкара разработан с оглядкой на радикальные для своего времени модели: 330 P3/P4 и Dino 206 S.
Работа над Ferrari P80/C началась еще в 2015 году. В компании говорят, что сотрудникам отделения специальных проектов потребовалось значительное время на проработку не только стилистики будущей машины, но и инженерной составляющей. Каждый элемент, влияющий на мощностные и аэродинамические характеристики суперкара, был тщательно проанализирован, что позволило убедиться в их максимальной эффективности.
В основу P80/C лег гоночный 488 GT3 (3.9 V8, 650 сил). Причина - удовлетворяющая требованиям клиента производительность и длинная колесная база, что позволило команде дизайнеров более креативно подойти к вопросам внешности. При этом им удалось привнести в облик новинки общие с Dino 206 S и 250 LM элементы. Кроме того, форма лобового стекла отсылает к культовым спортпрототипам «Феррари» прошлого, а фары похожи на воздухозаборники в бампере 330 P3/P4.
Кузов Ferrari P80/C целиком выполнен из карбона. Там, где композит имеет чисто техническое назначение его даже не стали красить. Сзади находится огромное антикрыло и диффузор. Для улучшения отвода тепла от двигателя здесь практические нет кузовных панелей. Такая архитектура продиктована исключено трековым предназначением суперкара.
Ferrari P80/C будет выпущен в единственном экземпляре. Его разработку заказал один из давних клиентов марки.
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