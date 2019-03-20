Финансовые новости
- |
- 20.03.19
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров
09:50 20.03.2019 |
Компания Mercdes-Benz представила минивэн с полностью электрической силовой установкой. Концепт EQV, построенный на базе нынешнего V-Class, может проезжать на одной зарядке до 400 километров.
Концептуальный Mercedes-Benz EQV оснащен блоком eATS, объединяющем в едином корпусе электромотор, трансмиссию с фиксированным передаточным отношением, систему охлаждения и силовую электронику. Отдача установки - 150 киловатт или 204 лошадиные силы. Блок батарей емкостью 100 киловатт-часов обеспечивает дополнительные 100 километров пробега уже через 15 минут после подключения к «быстрой» зарядке. Максимальная скорость электроминивэна составляет 160 километров в час.
EQV можно оборудовать шестью индивидуальными креслами или выбрать конфигурация с семи- или восьмиместным салоном. В оснащение машины войдут диодные фары со светящейся полосой, характерной для всех электрических «Мерседесов», 19-дюймовые колеса и комплекс MBUX с самообучающимся голосовым управлением.
Частью линейки EQ от Mercedes-Benz станут и технологические решения из области электромобильности. Среди них: зарядная инфраструктура, а также домашние станции, модифицированная навигационная система, при прокладке маршрута учитывающая текущий уровень батареи, и приложения для удаленного запуска климатической установки или оплаты зарядки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин в среду продлит контракт с правлением «Нафтогаза» на год – Гройсман
|Андрей Коболев: Надеюсь, что у нового оператора ГТС будет контракт с «Газпромом»
|Спрос на валюту 19 марта не увеличивался. Главная причина ее подорожания - это массовое сокращение валютных продаж
|Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27
|Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров
|Топ-10 самых счастливых стран мира
|Google анонсировала контроллер и платформу для облачного гейминга Stadia
|«Доступный» среднемоторный Aston Martin появится в 2022 году
Это интересно
|Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году
|Hyundai показал, какой будет новая Sonata
|Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура
|IBM: квантовые вычисления представляют угрозу для блокчейна и криптовалют
|Полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots стоят $15
|Новый гиперкар Aston Martin оснастят меняющим форму антикрылом
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры