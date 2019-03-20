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Все модели Mercedes-AMG станут подключаемыми гибридами
17:27 19.03.2019 |
Вся линейка Mercedes-AMG в будущем будет электрифицирована за счет появления подключаемых гибридов. Начиная с 2020 года Mercedes-Benz будет предлагать «заряженные» модели с блоком EQ Power+, который повысит отдачу силовых установок и позволит проезжать на электротяге в среднем до 50 километров.
Модели Mercеdes-AMG оснастят PHEV-системой третьего поколения с электромотором мощностью 122 лошадиные силы и 440 Нм крутящего моменте. Батарея и компоновка силовой установки будет какой же, как у подключаемых гибридов C-Class, E-Class и S-Class семейства EQ Power. Различия будут только в настройках: на AMG-машинах функциональность гибридного блока сместится в сторону повышения мощности, а не улучшения топливной экономичности.
При этом в линейке Mercedes-AMG уже есть так называемые умеренные гибриды. Среди них - Mercedes-AMG CLS 53 и кроссовер GLE 53. Обе модели оснащены трехлитровой рядной «шестеркой» с турбонагнетателем, электрическим компрессором, 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost и девятидиапазонным «автоматом». Отдача - 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. При этом EQ Boost способен кратковременно повышать отдачу двигателя еще на 22 силы и 250 Нм.
«Гражданские» подключаемые гибриды, например, S 560 e, который заменил в модельном ряду модификацию S 500 e, оснащаются тем же 122-сильным электромотором, и способны проезжать на электротяге 50 километров. Расход S 560 e в смешанном цикле составляет 2,1 литра на 100 километров.
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