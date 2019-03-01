Финансовые новости
- |
- 01.03.19
- |
- 01:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
23:17 28.02.2019 |
Семейство Mercedes-Benz GLE нового поколения расширилось за счет появления AMG-версии с индексом «53», которая заменит собой прежний вариант GLE 43 4Matic+. Кроссовер комплектуется умеренно-гибридной силовой установкой с электрическим компрессором и 48-вольтовой бортовой электросетью, а также надстройкой AMG Track Pace с записью и анализом заездов по гоночной трассе.
Силовая установка «заряженного» GLE аналогична Mercedes-AMG CLS 53. Она состоит из трехлитровой рядной «шестерки», укомплектованной турбонагнетателем и электрическим компрессором, стартер-генератора EQ Boost, питающегося от 48-вольтовой бортовой сети, и девятидиапазонного «автомата». Отдача - 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. При этом EQ Boost способен кратковременно повышать отдачу двигателя еще на 22 силы и 250 Нм.
С нуля до первой «сотни» GLE 53 4Matic+ разгоняется за 5,3 секунды (для сравнения, 367-сильный GLE 43 проделывал это же упражнение за 5,7 секунды). Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 250 километров в час.
В оснащение GLE 53 4Matic+ входит пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и электронноуправляемыми амортизаторами с пятью режимами демпфирования, в том числе двумя для бездорожья, селектор режимов движения (шесть базовых профилей и один индивидуальный), рулевое управление с переменным передаточным отношением и тормоза с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади.
С нуля до первой «сотни» GLE 53 4Matic+ разгоняется за 5,3 секунды (для сравнения, 367-сильный GLE 43 проделывал это же упражнение за 5,7 секунды). Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 250 километров в час.
В оснащение GLE 53 4Matic+ входит пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и электронноуправляемыми амортизаторами с пятью режимами демпфирования, в том числе двумя для бездорожья, селектор режимов движения (шесть базовых профилей и один индивидуальный), рулевое управление с переменным передаточным отношением и тормоза с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Размыть» Тимошенко: Зачем Садовой сливается с Гриценко
|Попытка бегства. Куда собрались из БПП Лещенко, Найем и Залищук
|Коломойский пытается вернуть Приват. При чем тут Зеленский?
|С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
|Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч
|Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов
|Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом
|Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту
|Как продолжать работать, если совсем не хочется
Это интересно
|Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках
|Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим
|Zero представила свой самый мощный электробайк, который разгоняется до 200 км/ч
|Intel прекращает партнёрство с китайцами в сфере разработки и распространения модемов 5G
|Китай планирует использовать графен для изготовления солнечных парусов
|Экс-жена собирается отсудить у Фирташа 5 миллиардов евро – СМИ
|SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения