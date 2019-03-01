Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом

Семейство Mercedes-Benz GLE нового поколения расширилось за счет появления AMG-версии с индексом «53», которая заменит собой прежний вариант GLE 43 4Matic+. Кроссовер комплектуется умеренно-гибридной силовой установкой с электрическим компрессором и 48-вольтовой бортовой электросетью, а также надстройкой AMG Track Pace с записью и анализом заездов по гоночной трассе.





Силовая установка «заряженного» GLE аналогична Mercedes-AMG CLS 53. Она состоит из трехлитровой рядной «шестерки», укомплектованной турбонагнетателем и электрическим компрессором, стартер-генератора EQ Boost, питающегося от 48-вольтовой бортовой сети, и девятидиапазонного «автомата». Отдача - 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. При этом EQ Boost способен кратковременно повышать отдачу двигателя еще на 22 силы и 250 Нм.

С нуля до первой «сотни» GLE 53 4Matic+ разгоняется за 5,3 секунды (для сравнения, 367-сильный GLE 43 проделывал это же упражнение за 5,7 секунды). Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 250 километров в час.





В оснащение GLE 53 4Matic+ входит пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и электронноуправляемыми амортизаторами с пятью режимами демпфирования, в том числе двумя для бездорожья, селектор режимов движения (шесть базовых профилей и один индивидуальный), рулевое управление с переменным передаточным отношением и тормоза с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади.

С нуля до первой «сотни» GLE 53 4Matic+ разгоняется за 5,3 секунды (для сравнения, 367-сильный GLE 43 проделывал это же упражнение за 5,7 секунды). Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 250 километров в час.





В оснащение GLE 53 4Matic+ входит пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и электронноуправляемыми амортизаторами с пятью режимами демпфирования, в том числе двумя для бездорожья, селектор режимов движения (шесть базовых профилей и один индивидуальный), рулевое управление с переменным передаточным отношением и тормоза с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади.



