Tesla и Mercedes-Benz обсуждают производство электрофургонов

Tesla ведет переговоры о сотрудничестве с Mercedes-Benz - компании обсуждают возможность совместной разработки фургонов на электротяге. Об этом сообщил глава концерна Daimler Дитер Цетше.

«Пока беседуем, чем все закончится - это открытый вопрос», - отметил он.

Как это часто бывает в случае с проектами Илона Маска, идея сотрудничества впервые прозвучала в Twitter. Глава Tesla ретвитнул пост владелицы электрокара Model 3, которая обратилась в техподдержку компании из-за прокола шины. К ней на помощь выехал брендированный фургон на базе Mercedes-Benz Sprinter.

Пользователи Twitter отметили, что Tesla пора выпустить партию минивэнов на электротяге, на что Маск заявил, что хотел бы посотрудничать с Daimler/Mercedes. Он пообещал направить запрос концерну.

Вскоре с руководством Daimler действительно связался президент автомобильного подразделения Tesla Жером Гилльен, который в прошлом работал с немецкой компанией.

Как сообщил Дитер Цетше, Tesla и Mercedes-Benz, которая входит в состав Daimler, обсуждают разработку фургонов на электротяге. Концерн уже готовит к выпуску электрическую модель eSprinter - она поступит в продажу в этом году, но выйдет ограниченным тиражом.

Tesla потребуется большая партия, которая заменит все фургоны для техобслуживания. Ранее Маск отмечал, что компания пока не может выпускать вэны собственного производства, поскольку сосредоточена на других проектах.

Тогда предприниматель допустил, что, возможно, Tesla придется закупить пустые каркасы у Daimler и оборудовать их электрической «начинкой» собственного производства.

Вероятно, что именно такой вариант сотрудничества наиболее вероятен.

Интересно, что ранее компания Маска уже работала с Daimler. В 2009 году концерн вложил в Tesla $50 млн, а американский производитель пообещал поставлять корпорации силовые установки для первого поколения электрокаров Smart и электрических версий Mercedes-Benz B-класса. Позднее Daimler продала свою долю акций за $780 млн, а контракт о сотрудничестве был расторгнут.