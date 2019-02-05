Toyota запустила сервис подписки на автомобили

Компания Toyota запустила в Японии платформу Kinto, которая объединит подписку на автомобили, мобильные сервисы, продажу и покупку подержанных автомобилей, а также услуги по ремонту. В отличие от программ других производителей, подписка от «Тойоты» будет использовать геймификацию - элементы из компьютерных игр вроде зарабатывания бонусных баллов.

Пользователям Kinto предложат два уровня подписки. Базовый Kinto One позволит в течение трех лет использовать одну из моделей Toyota. Сейчас в сервисе доступны Prius, Corolla Sport, Alphard, Vellfire и Crown, но осенью этого года моделей станет больше. Ежемесячный платеж для подписчиков Kinto One составляет от 46 100 до 99 тысяч иен ($420-$900).

На втором уровене Kinto Select можно получить доступ к шести моделям Lexus. Ежемесячный платеж в этом случае составит 180 тысяч иен ($1640 по текущему курсу). В сумму будет включена страховка, налог, расходы на регистрацию автомобиля, а также обслуживание.

Самым успешным сервисом подписки на автомобили на сегодняшний день считается Care by Volvo: за первые четыре месяца работы марке удалось продать через сервис запланированный годовой объем подписок, а лист ожидания растянулся на весь 2019-й год.