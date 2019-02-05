Финансовые новости
- |
- 05.02.19
- |
- 16:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Toyota запустила сервис подписки на автомобили
15:59 05.02.2019 |
Компания Toyota запустила в Японии платформу Kinto, которая объединит подписку на автомобили, мобильные сервисы, продажу и покупку подержанных автомобилей, а также услуги по ремонту. В отличие от программ других производителей, подписка от «Тойоты» будет использовать геймификацию - элементы из компьютерных игр вроде зарабатывания бонусных баллов.
Пользователям Kinto предложат два уровня подписки. Базовый Kinto One позволит в течение трех лет использовать одну из моделей Toyota. Сейчас в сервисе доступны Prius, Corolla Sport, Alphard, Vellfire и Crown, но осенью этого года моделей станет больше. Ежемесячный платеж для подписчиков Kinto One составляет от 46 100 до 99 тысяч иен ($420-$900).
На втором уровене Kinto Select можно получить доступ к шести моделям Lexus. Ежемесячный платеж в этом случае составит 180 тысяч иен ($1640 по текущему курсу). В сумму будет включена страховка, налог, расходы на регистрацию автомобиля, а также обслуживание.
Самым успешным сервисом подписки на автомобили на сегодняшний день считается Care by Volvo: за первые четыре месяца работы марке удалось продать через сервис запланированный годовой объем подписок, а лист ожидания растянулся на весь 2019-й год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Застройщики в Киеве готовятся повышать цены
|«Нового президента не дождетесь». Интервью Порошенко - за минуту
|Французский проект. Сколько иностранных катеров получат украинские пограничники
|Первый рабочий день недели сохранил тренд на укрепление гривни на фоне снижения ликвидности банковской системы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota запустила сервис подписки на автомобили
|Жозе Моуринью получил срок за уклонение от налогов, но отделался штрафом
|Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ
|Компания Facebook приобрела блокчейн-стартап Chainspace
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy F показался на рендерах
|Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах
Это интересно
|BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»
|Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей
|Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?
|Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем
|Netflix против всех: выстоит ли карточный домик в новой игре престолов на телерынке
|Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире