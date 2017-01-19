Компания Volvo намерена создать отдельное подразделение, которое займется предоставление услуг каршеринга автомобилей. Таким образом, шведы хотят составить конкуренцию другим автопроизводителям, у которых уже есть подобные структуры и программы.

На данный момент «Вольво» принадлежит сервис каршеринга под названием Sunfleet. Именно на базе него и будет создано новое подразделение. Отличием станет то, что отдел займется развертыванием программ кратковременной аренды машины марки по всему миру. Сейчас сервис Sunfleet работает только в 50 городах Швеции, однако у него уже есть 50 тысяч подписчиков, в пользование которых предоставлено 1200 автомобилей.

Аналогичные программы есть, например, у концерна Daimler - Car2Go. У General Motors есть сервис Maven, который уже работает во многих крупных городах США, у «Форда» в Лондоне есть программа GoDrive, а у BMW - ReachNow, работающая в Сиэттле. Кроме того, программа каршеринга должна в скором появиться у «Теслы».

В Мюнхене должна заработать программа каршеринга водородных кроссоверов Hyundai ix35 Fuell Cell, а «Тойота» намерена с этого года начать в Сан-Франциско тесты собственной технологии краткосрочной аренды машин.