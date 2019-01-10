СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса

Компании рассматривают возможность более тесного сотрудничества в условиях растущего давления на мировых автопроизводителей.

Объединиться, чтобы выжить: по информации Reuters, автогиганты Ford и Volkswagen в ближайшее время сообщат о создании альянса, который позволит сэкономить компаниям миллиарды долларов при разработке новых технологий.

По информации агентства, о создании глобального альянса может быть объявлено на автосалоне в Детройте. При этом ранее в самих компаниях заявляли, что создание любого альянса не предполагает слияния или обмена акциями.

Стремление к более тесному сотрудничеству подчеркивает растущее давление на мировых автопроизводителей в условиях торговой напряженности. Компаниям приходится пересматривать свои стратегии, причем замедление на крупнейших мировых рынках, в США и Китае, подталкивает к сокращению расходов.

Еще один важный фактор: растущие требования к автотранспорту. Они, в частности, касаются экологичности перевозок. Глобальное сообщество требует от автопроизводителей новых электромобилей, а также доработок транспорта с двигателями внутреннего сгорания, позволяющих снизить вредные выбросы в атмосферу. И активно продвигаться в этой сфере, при этом оптимизировать расходы, можно, консолидировав усилия.

По информации агентства, переговоры между Ford и VW продолжаются: компании обсуждают детали сотрудничества в области автономных технологий и электромобилей. Как сообщают источники, будут объединяться ресурсы в области автономных технологий. Кроме того, VW инвестирует средства в это направление Ford. Речь идет также о лицензировании Ford платформы электромобилей MEB Volkswagen.

Предполагается, что Volkswagen получит доступ к коммерческому фургону Ford Transit и пикапу Ranger, а также сможет производить свои автомобили на заводах Ford.