Финансовые новости
- |
- 11.12.18
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
13:36 11.12.2018 |
Как мы недавно сообщали, компания Volkswagen объявила о намерении выделить на разработку и выпуск электромобилей 9 млрд евро. Это внушительная сумма, но она дает неполное представление о том, какое внимание автоконцерн уделяет новому тренду - переходу на электрическую тягу.
По сообщению входящей в состав концерна Volkswagen Group немецкой автомобилестроительной компании Audi, специализирующейся на выпуске автомобилей под одноименной маркой, в период с 2019 по 2023 год она выделит на «электрическую мобильность, цифровизацию и автономное вождение» около 14 млрд евро.
Производитель уточняет, что указанная сумма включает инвестиции в основные средства, а также расходы на исследования и разработки. Всего же прогнозируемые расходы компании на обозначенную выше пятилетку составляют около 40 миллиардов евро.
Начав с модели Audi e-tron - первого полностью электрического внедорожника Audi, компания обещает выпустить множество электромобилей в ближайшие годы. К 2025 году в каталоге Audi будет около 20 «электрифицированных» моделей, из которых примерно половина будут иметь исключительно электрический привод.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны
|Газ не из трубы. Как биогазовые установки способны гарантировать сразу три безопасности
|Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем
|У Филарета прояснили ситуацию вокруг Объединительного собора: Формат будет таким, как написал Варфоломей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей
Это интересно
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти
|Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O
|Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн
|Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса
|Представлен новый хэтчбек Skoda Scala
|Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium