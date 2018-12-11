Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов

Как мы недавно сообщали, компания Volkswagen объявила о намерении выделить на разработку и выпуск электромобилей 9 млрд евро. Это внушительная сумма, но она дает неполное представление о том, какое внимание автоконцерн уделяет новому тренду - переходу на электрическую тягу.

По сообщению входящей в состав концерна Volkswagen Group немецкой автомобилестроительной компании Audi, специализирующейся на выпуске автомобилей под одноименной маркой, в период с 2019 по 2023 год она выделит на «электрическую мобильность, цифровизацию и автономное вождение» около 14 млрд евро.

Производитель уточняет, что указанная сумма включает инвестиции в основные средства, а также расходы на исследования и разработки. Всего же прогнозируемые расходы компании на обозначенную выше пятилетку составляют около 40 миллиардов евро.

Начав с модели Audi e-tron - первого полностью электрического внедорожника Audi, компания обещает выпустить множество электромобилей в ближайшие годы. К 2025 году в каталоге Audi будет около 20 «электрифицированных» моделей, из которых примерно половина будут иметь исключительно электрический привод.