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Audi представила электрический кроссовер e-tron
14:25 18.09.2018 |
В Сан-Франциско состоялась мировая премьера первого серийного электромобиля Audi - кроссовера e-tron. Новинка оснащена двумя электромоторами, электрическим полным приводом и уникальной системой рекуперации энергии с тремя режимами работы.
Длина Audi e-tron составляет 4902 миллиметра, ширина - 1938 миллиметров, высота - 1664 миллиметра. По своим габаритам электрический вседорожник расположился между Q5 и Q7. В салоне новинки помещается до пяти пассажиров, объем багажника - 600 литров.
Дизайн e-tron выполнен в стиле других кроссоверов марки. Среди особенностей: октагональная решетка радиатора с активными заслонками, дневные ходовые огни, напоминающие индикаторы зарядки, вставки в нижней части дверей, указывающие на расположении блока аккумуляторов, а также задние фонари, символизирующие полную зарядку батареи.
Суммарная отдача двух асинхронных электромоторов (по одному на каждой оси) составляет 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. В режиме overboost, позволяющем на восемь секунд повысить мощность - 408 сил и 660 Нм момента. При движении на средней скорости в целях экономии энергии работает только мотор, расположенный на задней оси.
Заявленное время разгона до 60 миль в час (96 километров в час) - 5,5 секунды. Максимальная скорость - 200 километров в час. Запас хода по циклу WLTP составляет 400 километров. Батарея емкостью 95 киловатт-часов заряжается от базового зарядного устройства мощностью 11 киловатт за 8,5 часа, от 150-киловаттной зарядной станции - за 30 минут до 80 процентов.
Audi e-tron оснащен четырехуровневой системой электронного контроля устойчивости и системой выбора режимов движения с семью профилями работы управляющей электроники. Пневмоподвеска кроссовера может регулировать высоту кузова в пределах 76 миллиметров: в режиме offroad он поднимается сначала на 35 потом еще на 15 миллиметров, при движении на скорости выше 120 километров в час опускается на 26 миллиметров.
Управление основными функциями электромобиля осуществляется через два дисплея системы MMI диагональю 10,1 и 8,6 дюйма. Верхний отвечает за настройку навигации, бортовых систем кроссовера, информационно-развлекательной системы, нижний - климат-контроля. В систему MMI интегрирован головой помощник Alexa, присутствует поддержка стандартов связи LTE Advanced и Wi-Fi. Навигационная система Audi может строить маршрут на основе предыдущих поездок, а также с учетом расположения зарядных станций.
В список оснащения e-tron входит адаптивный круиз-контроль, работающий в пробках и на шоссе, а также способный подстраиваться под среднюю скорость движения и снижать ее при приближении к поворотам, ассистент парковки, система помощи при движении задним ходом.
Поставки Audi e-tron первым покупателям начнутся в середине следующего года. Цена кроссовера в США составит минимум 74 800 долларов). В Европе электромобиль можно будет приобрести уже в конце текущего года по цене от 79 900 евро.
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