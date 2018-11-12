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Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей
09:14 12.11.2018 |
Немецкие автопроизводители Volkswagen и Daimler согласились выделить средства на проведение переоборудования старых дизельных автомобилей из расчёта до 3000 евро на одно транспортное средство, что поможет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Как известно, в Германии ширится движение за запрет использования старых моделей дизельных автомобилей. Согласно решению суда от 8 ноября, в установленных «зелёных зонах» Кёльна с апреля 2019 года будет запрещено движение дизельных автомобилей с экологическим стандартом Евро-4, а с сентября 2019 года - со стандартом Евро-5. А в Бонне по решению суда с апреля 2019 года закроют две дороги с интенсивным движением для дизельных автомобилей старых моделей.
Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer) объявил после прошедших в четверг переговоров о достигнутой договорённости с главами крупнейших автоконцернов. Он рассказал, что Volkswagen и Daimler согласились предоставить аппаратные модификации для переоборудования старых дизельных автомобилей, хотя их конкурент BMW пока отказывается от этого.
Вместе с тем все три немецких автоконцерна готовы затратить до 3000 евро из расчёта на один автомобиль на различные меры, в том числе на стимулирование замены старых моделей на новые с помощью предоставления более высоких скидок.
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