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Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров
13:07 02.08.2018 |
Компания Ferrari стала первым автопроизводителем, внедрившим окраску с низкотемпературной сушкой. Технология Low Cure разработана химическим гигантом PPG.
Технология подразумевает окраску автомобиля в два слоя - краской и прозрачным лаком. Обычно такой способ используется только для эмалей «металлик». Особый состав лака позволяет проводить полимеризацию покрытия при температуре всего 100 градусов против 150 градусов при традиционной технологии.
Главный секрет технологии Low Cure - новый отвердитель. Он увеличивает механическую прочность покрытия, повышает адгезию между слоями и создает гидрофобный эффект.
Кроме того, новая технология позволяет окрашивать металлический кузов вместе углепластиковыми деталями. Обычно их приходится красить отдельно, что дает небольшие отличия в тоне между разными деталями кузова.
Сейчас Ferrari предлагает 61 вариант окраски кузова с глянцевым или матовым лаком.
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