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Infiniti и Daimler отказались от совместной компактной модели
17:13 10.07.2018 |
Компания Infiniti и концерн Daimler приостановили совместную разработку новой компактной модели. По данным японской газеты Nikkan Kogyo, причиной стали смещение предпочтений американских покупателей в сторону кроссоверов и внедорожников, а также неопределенность в отношении будущего Североамериканского соглашения о свободной торговле.
В 2015 году компании начали строительство завода в мексиканском Агуаскальентесе, на котором планировалось выпускать премиальные компактные автомобили следующего поколения. К 2020 году проектная мощность завода должна составить 230 000 автомобилей в год. В декабре прошлого года на нем стартовало производство кроссовера Infiniti QX50, созданного на совместной платформе.
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и концерн Daimler сотрудничают с 2010 года. Компании совместно разрабатывают силовые агрегаты, платформы, проектируют электромобили и развивают грузопассажирское направление бизнеса. Первыми результаты работы двух производителей стали компактный хэтчбек Q/QX30, построенный на «мерседесовской» платформе MFA, и пикап Mercedes-Benz X-Class, в основе которого лежит Nissan Navara.
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