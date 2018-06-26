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Книгу о Ferrari оценили в 4500 фунтов стерлингов
12:51 26.06.2018 |
Издательство Taschen в сотрудничестве с итальянским журналистом Пино Алтиеви анонсировало выпуск книги о Ferrari - Il Fascino Ferrari. Особенностью коллекционного издания, цена которого составляет 4500 фунтов стерлингов, стал алюминиевый чехол работы промышленного дизайнера Марка Ньюсона, выполненный в стилистике клапанной крышки двигателя V12.
Книга в красной, прошитой вручную кожаной обложке содержит 480 страниц. На них представлены несколько сотен уникальных фотографий, рисунков и эскизов из архивов итальянской марки и частных коллекционеров. Il Fascino Ferrari выпустят в двух вариантах: Collector's и Art Edition.
Тираж последнего составит всего 250 экземпляров, и от обычного издания книга серии Art Edition будет отличаться хромированной подставкой в виде 12-цилиндрового V-образного двигателя. Ее цена пока не сообщается.
В ноябре прошлого года аукционный дом Sotheby's выставил на торги самую дорогую книгу о Ferrari. 852-страничный фолиант массой 37 килограммов оценили в 175 000 долларов.
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