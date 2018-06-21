Финансовые новости
- |
- 21.06.18
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Компания Volvo представила седан S60 нового поколения
15:16 21.06.2018 |
Премьера модели состоялась на церемонии открытия завода марки в американском Чарльзтоне (штат Южная Каролина), где ее планируется выпускать как для США, так и для экспорта. Четырехдверка стала первым автомобилем Volvo, который будет продаваться без дизельного двигателя.
Габаритная длина Volvo S60 составляет 4761 миллиметр, ширина - 2040 миллиметров (включая зеркала), высота - 1431 миллиметр, а размер колесной базы достигает 2872 миллиметров. По сравнению с предшественником новинка стала на 126 миллиметров длиннее, а расстояние между осями у нее увеличилось на 96 миллиметров. Для сравнения, длина конкурирующего седана BMW третьей серии составляет 4633 миллиметра, а колесной базы - 2810 миллиметров.
Объем багажника S60 возрос с 380 до 442 литров (при сложенных задних креслах - 1680 литров).
Седан построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), использовавшейся при постройке кроссовера XC60, моделей 90-й серии и универсала V60.
Базовым мотором для седана S60 станет двухлитровая «турбочетверка» мощностью 249 лошадиных сил. Такой автомобиль будет только переднеприводным. Полный привод получат машины с 310-сильным агрегатом.
Помимо этого, модель будет предлагаться в двух полноприводных гибридных модификациях - T6 и T8 Twin Engine AWD, оснащенных силовыми установками, который выдают 340 и 400 сил соответственно. Самый мощный вариант позволит набирать «сотню» за 4,9 секунды.
Для топового варианта можно заказать спорт-пакет Polestar Engineered. С ним отдача силовой установки возрастет до 415 сил, появятся более мощные тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Öhlins и распорка стоек передней подвески. Первые сто километров в час такая машина сможет набирать на 0,2 секунды быстрее базовой.
Модель получит системы полуавтоматического вождения (заведует разгоном, торможение и рулевым управлением на скорости до 130 километров в час), определения пешеходов и крупных животных на дороге, предотвращения выезда на полосу встречного движения и предупреждения о движущихся в поперечном направлении машинах.
В США марка запустит сервис подписки на седан S60 - Care by Volvo. Он предполагает ежемесячную абонентскую плату за пользование машиной, в которую входят все платежи, включая страховку и налоги. Дополнительно пользователю придется оплачивать только бензин. Помимо Америки, этот сервис работает в Германии, Италии, Норвегии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон о нацбезопасности
|Контроль над ProZorro. В чем интерес Яценко
|Ирина Фриз: Министерство ветеранов должно стать «единым окном» для героев войны
|Потребительское доверие в Украине снизилось впервые за полтора года - Nielsen
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970
|Компания Volvo представила седан S60 нового поколения
|Криптомайнеры атаковали 40% организаций во всем мире
|Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее
|Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO
|Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
Это интересно
|Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET
|Смартфон Oppo Find X получил уникальный выдвижной блок камер
|Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента
|Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая
|Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
|Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
|За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?