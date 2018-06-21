Компания Volvo представила седан S60 нового поколения

Премьера модели состоялась на церемонии открытия завода марки в американском Чарльзтоне (штат Южная Каролина), где ее планируется выпускать как для США, так и для экспорта. Четырехдверка стала первым автомобилем Volvo, который будет продаваться без дизельного двигателя.





Габаритная длина Volvo S60 составляет 4761 миллиметр, ширина - 2040 миллиметров (включая зеркала), высота - 1431 миллиметр, а размер колесной базы достигает 2872 миллиметров. По сравнению с предшественником новинка стала на 126 миллиметров длиннее, а расстояние между осями у нее увеличилось на 96 миллиметров. Для сравнения, длина конкурирующего седана BMW третьей серии составляет 4633 миллиметра, а колесной базы - 2810 миллиметров.

Объем багажника S60 возрос с 380 до 442 литров (при сложенных задних креслах - 1680 литров).

Volvo S60 R-Design

Седан построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), использовавшейся при постройке кроссовера XC60, моделей 90-й серии и универсала V60.





Базовым мотором для седана S60 станет двухлитровая «турбочетверка» мощностью 249 лошадиных сил. Такой автомобиль будет только переднеприводным. Полный привод получат машины с 310-сильным агрегатом.

Помимо этого, модель будет предлагаться в двух полноприводных гибридных модификациях - T6 и T8 Twin Engine AWD, оснащенных силовыми установками, который выдают 340 и 400 сил соответственно. Самый мощный вариант позволит набирать «сотню» за 4,9 секунды.

Volvo S60 Inscription

Для топового варианта можно заказать спорт-пакет Polestar Engineered. С ним отдача силовой установки возрастет до 415 сил, появятся более мощные тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Öhlins и распорка стоек передней подвески. Первые сто километров в час такая машина сможет набирать на 0,2 секунды быстрее базовой.

Volvo S60 Polestar Engineered

Модель получит системы полуавтоматического вождения (заведует разгоном, торможение и рулевым управлением на скорости до 130 километров в час), определения пешеходов и крупных животных на дороге, предотвращения выезда на полосу встречного движения и предупреждения о движущихся в поперечном направлении машинах.

В США марка запустит сервис подписки на седан S60 - Care by Volvo. Он предполагает ежемесячную абонентскую плату за пользование машиной, в которую входят все платежи, включая страховку и налоги. Дополнительно пользователю придется оплачивать только бензин. Помимо Америки, этот сервис работает в Германии, Италии, Норвегии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании.