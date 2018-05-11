Brabus оценил самый внедорожный «Гелик» в полмиллиона евро

Знаменитое тюнинг-ателье Brabus назвало стоимость своего самого внедорожного проекта - Mercedes G500 4×4². Машина построена на базе «Гелика» предыдущего поколения. Автомобиль будет продаваться по цене от 540 тысяч евро. Дебют модели состоялся в Женеве в марте этого года. Продажи начнутся летом, когда у дилеров уже будет продаваться новый G-Class.





Модель G500 4×4² оснастили двойным шноркелем из карбона, дополнительным креплением для запасного колеса, декоративными элементами кузова и новым капотом с огромным воздухозаборником. У машины автоматические выдвижные пороги, экспедиционная площадка на крыше, дополнительная светотехника, мощная лебедка и мн. др.

На машину поставили 22-дюймовые колесные диски и внедорожные шины. Клиренс автомобиля составляет 45 сантиметров. Под капотом - 4-литровый V8 с двумя турбинами (как на AMG GT), мощность которого достигает 550 л. с. Крутящий момент - 800 Н·м. Первую сотню такой G500 разменивает за 6,7 секунды. Максимальная скорость - 210 км/ч.

Серийный выпуск Mercedes G500 4×4² прекратили в прошлом году. Brabus выпустит свою версию лимитированным тиражом.







