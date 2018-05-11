Финансовые новости
- |
- 11.05.18
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Brabus оценил самый внедорожный «Гелик» в полмиллиона евро
12:07 11.05.2018 |
Знаменитое тюнинг-ателье Brabus назвало стоимость своего самого внедорожного проекта - Mercedes G500 4×4². Машина построена на базе «Гелика» предыдущего поколения. Автомобиль будет продаваться по цене от 540 тысяч евро. Дебют модели состоялся в Женеве в марте этого года. Продажи начнутся летом, когда у дилеров уже будет продаваться новый G-Class.
Модель G500 4×4² оснастили двойным шноркелем из карбона, дополнительным креплением для запасного колеса, декоративными элементами кузова и новым капотом с огромным воздухозаборником. У машины автоматические выдвижные пороги, экспедиционная площадка на крыше, дополнительная светотехника, мощная лебедка и мн. др.
На машину поставили 22-дюймовые колесные диски и внедорожные шины. Клиренс автомобиля составляет 45 сантиметров. Под капотом - 4-литровый V8 с двумя турбинами (как на AMG GT), мощность которого достигает 550 л. с. Крутящий момент - 800 Н·м. Первую сотню такой G500 разменивает за 6,7 секунды. Максимальная скорость - 210 км/ч.
Серийный выпуск Mercedes G500 4×4² прекратили в прошлом году. Brabus выпустит свою версию лимитированным тиражом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ
|Данилюк допускает заключение еще одной программы сотрудничества с МВФ
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться. Но рынок ждет крупные выплаты от Минфина
|Смогут ли украинские инвесторы выбить из России $160 млн за Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant
|Госказначейство предупреждает о телефонных мошенниках
|Brabus оценил самый внедорожный «Гелик» в полмиллиона евро
|Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019г
|Британская марка Rolls-Royce представила первый в своей истории кроссовер
|Компания Volvo Trucks представила вторую модель электрического грузовика
Это интересно
|Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению
|Uber показала новый концепт летающего такси
|Представлена самая злая BMW M5: 625 сил и 3,3 секунды до «сотни»
|ZTE объявила о приостановке основных операций из-за американских санкций
|Telegram тестирует сервис по идентификации пользователей для своей блокчейн-платформы TON - газета
|Что делать, если вас не ценят на работе
|Автомобили Volvo начнут обмениваться данными в реальном времени