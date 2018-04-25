Новый Mercedes-Benz A-Class стал “длинным” седаном

Компания Mercedes-Benz раскрыла детали о седане A-Class в модификации с увеличенной колесной базой, предназначенной для китайского рынка. Производство модели будет налажено на совместном предприятии Daimler и BAIC Motor. Старт продаж запланирован на вторую половину текущего года.





Стилистически четырехдверка не отличается от ранее представленного хэтчбека: дизайн новинки выполнен в соответствии с концепцией «чувственной чистоты» (Sensual Purity), которая выражается в избавлении от лишних элементов, будь то молдинг или «складка» кузова.

Длина седана составляет 4609 миллиметров, ширина - 1796, высота - 1460 миллиметров. Колесная база на 60 миллиметров больше, чем у хэтчбека и насчитывает 2789 миллиметров. Объем багажника - 420 литров.

Гамма двигателей на момент выхода модели на рынок будет состоять из 1,33-литровой «четверки», представленной в двух степенях форсировки - 136 и 163 силы, а также двухлитрового мотора мощностью 190 лошадиных сил. Коробка во всех случаях одна - семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В список оснащения модели войдут 64 варианта фоновой подсветки салона, мультимедийная система MBUX с функцией голосового управления, навигация с дополненной реальностью и цифровая приборная панель.

Хэтчбек Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения дебютировал в феврале текущего года. Модель получила совершенно новый дизайн и продвинутые системы безопасности от старших моделей, в том числе S-Class. Гамма моторов модели состоит из турбодвигателя объемом 1,3 литра, 225-сильной двухлитровой «четверки» и дизеля 1.6 мощностью 116 сил.