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Mercedes-Benz может стать поставщиком двигателей для Volvo
12:34 23.04.2018 |
Концерн Daimler AG, которому принадлежит Mercedes-Benz, может стать поставщиком двигателей и компонентов, а также миноритарным акционером Volvo. Помимо этого, компании намерены заключить соглашение о технологическом партнерстве и совместно разработать платформу для электромобилей. Об этом сообщает бизнес-издание Manager Magazin.
В феврале текущего года крупнейшим акционером Daimler AG стал председатель совета директоров и основной владелец китайского холдинга Geely, которому также принадлежит Volvo, Ли Шуфу. Он приобрел 9,69 процента акций концерна за девять миллиардов долларов. По словам Ли Шуфу, сотрудничество с немецкой компанией будет сосредоточено вокруг разработки электромобилей и систем автономного управления.
Volvo вошла в состав холдинга Zhejiang Geely Holding Group летом 2010 года. Китайская группа выкупила 100 процентов акций шведской марки у Ford за 1,8 миллиарда долларов. Помимо Volvo, Geely владеет маркой Lotus и Polestar.
Под руководством нового собственника Volvo полностью пересмотрел модельный ряд, разработал трех- и четырехцилиндровые двигатели, а также модульные платформы SPA и CMA. По итогам 2015 года продажи марки впервые превысили полмиллиона автомобилей.
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