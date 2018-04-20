Финансовые новости
- |
- 20.04.18
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Полностью раскрыт внешний вид роскошного внедорожника Mercedes-Maybach
13:42 20.04.2018 |
В Сети полностью раскрыли дизайн концептуального внедорожника Mercedes-Maybach. Новинка, выполненная в стилистике купе и кабриолета Vision, на следующей неделе дебютирует в Пекине. Фотографии автомобиля опубликованы изданием Autohome.
Концепт-кар Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury - это гибрид роскошного седана и внедорожника. Профиль машины лишь отчасти напоминает купеобразный кроссовер, например, GLE Coupe. Среди необычных стилистических решений - линия, разделяющая кузов, панорамную крышу и заднее стекло машины на две половины.
В салоне Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury установлены четыре раздельных кресла. На передней панели находят дисплей мультимедийной системы и цифровая «приборка». Дверные панели украшены контурной подсветкой. В отделке интерьера используется текстурное дерево, белая кожа, алюминий и золото.
Так как автомобиль ориентирован на китайский рынок, то в задней части центрального тоннеля производитель разместил традиционный чайный набор с заварочным чайником и чашками. Помимо этого, дизайнеры Mercedes-Maybach создали коллекцию мебели, отражающую роскошь нового внедорожника.
Первым серийным внедорожником, выпускавшимся под маркой Mercedes-Maybach, стала модификации G-Class с кузовом «ландо». Модель под названием G650 Landaulet выпустили тиражом 99 экземпляров. Стоимость каждого - 630 тысяч евро.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Турция изберет новую власть: зачем это Эрдогану и что это изменит для Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры
|Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
|НБУ оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%
|НБУ рассчитывает на новые программы с МВФ и ЕС уже с 2020 года - инфляционный отчет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|Суд арестовал экс-зампредседателя правления "Укргазбанка" с альтернативой залога
|Полностью раскрыт внешний вид роскошного внедорожника Mercedes-Maybach
|Компания Amazon представила собственный браузер для Android
|Анонсирован геймерский смартфон Nubia Red Magic с 5,99-дюймовым экраном
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
|Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций
Это интересно
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств
|Первая коммерческая линия Hyperloop заработает уже через два года
|iPhone X собрал львиную долю прибыли от продаж в отрасли в 4 квартале 2017 года
|Зачем начальству искусственный интеллект
|Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть “слишком немецким”