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Новый Audi A6 стал универсалом с полноуправляемым шасси
12:59 12.04.2018 |
Компания Audi представила универсал A6 Avant нового поколения. Модель изменилась внешне, получила более просторный салон, а также обзавелась гибридной силовой установкой и полноуправляемым шасси.
Габаритная длина универсала Audi A6 составляет 4940 миллиметров (+14 миллиметров по сравнению с машиной предыдущего поколения), ширина - 1890 миллиметров (+16 миллиметров), высота - 1470 миллиметров (+9 миллиметров). Объем багажного отделения остался без изменений: при поднятных сиденьях второго ряда - 565 литров, а при сложенных - 1680 литров.
Все модификации универсала по умолчанию являются так называемыми «мягкими гибридами»: они оснащены приводным стартер-генератором, 48-вольтовой бортовой сетью и отдельным литий-ионным аккумулятором. На скоростях от 55 до 160 километров в час при движении накатом мотор может полностью выключаться для экономии топлива. Система «старт-стоп» теперь глушит двигатель уже на 22 километрах в час.
Гамма моторов пока не уточняется. Но, вероятно, она будет такой же, как у седана. Таким образом универсал получит версию 55 TFSI, которая оснащается 340-сильной трехлитровой «шестеркой». Агрегат работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом quattro ultra с двумя муфтами на задней оси.
Также появится вариант 50 TDI. Он оснащается 286-сильным дизелем V6 и восьмидиапазонным «автоматом». С таким двигателем доступен постоянный полный привод. Дополнительно на A6 Avant можно установить активный дифференциал, который распределяет момент между задними колесами.
Для нового Audi A6 Avant доступно четыре варианта подвески: стандартная со стальными пружинами, заниженная спортивная, с адаптивными амортизаторами и адаптивная с пневмоопорами. Работу подвески можно переключать между тремя режимами: комфортным, автоматическим и динамичным.
В базовое оснащение модели входит система крепления грузов с четырьмя изменяемыми точками фиксации, сеткой, двумя крючками, а также разделительным модулем для организации пространства в багажном отсеке, рулевое управление с изменяемым передаточным отношением и светодиодная головная оптика. Матричные фары - опция.
Салон универсала можно укомплектовать сиденьями с электрорегулировками, массажем и вентиляцией, а также спортивными креслами с интегрированными подголовниками. Помимо этого, для модели доступна система ионизации, ароматизации воздуха и панорамная крыша.
На передней консоли может быть установлена электронная «приборка» с 12,3-дюймовым дисплеем и 10,1-дюймовый центральный экран. Для ввода текста, настройки климат-контроля и других функций используется 8,6-дюймовый экран, расположенный чуть ниже основного. Мультимедийная система поддерживает стандарт связи LTE Advanced, WiFi, а также голосовое управление.
Вместо ключа для разблокировки дверей автомобиля можно использовать Android-смартфон с предустановленным приложением myAudi.
В набор систем безопасности входит адаптивный круиз-контроль. Он может поддерживать расстояние и скорость при движении в плотном потоке, поддерживает функцию полной остановки и работает на скорости до 250 километров в час. Помимо этого, он способен реагировать на изменение скоростных ограничений, определять повороты и перекрестки с круговым движением.
Для работы различных ассистирующих систем на Audi A6 Avant установлены пять радаров, пять камер, 12 ультразвуковых сенсоров и лазерный дальномер.
К европейским дилерам новинка поступит летом.
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