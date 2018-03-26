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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором

10:39 26.03.2018 |

Транспорт

Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором

 

Компания Mercedes-Benz вслед за седаном и универсалом представила обновленные купе и кабриолет C-Class. Модели получили новую умеренно-гибридную силовую установку, цифровую приборную панель и ассистирующие системы безопасности от флагманского S-Class.


Обновленный C-Class первым в линейке немецкого производителя оснащается новой бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра и мощностью 184 лошадиные силы (280 Нм).

Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором

 

Двигатель комплектуется стартер-генератором EQ Boost с ременным приводом и 48-вольтовой батареей. Во время интенсивного разгона он может кратковременно повышать суммарную отдачу установки на 14 сил и 160 Нм момента.

Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором

 

Помимо этого, гибридная система может рекуперировать энергию торможения, а также отключать двигатель от трансмиссии и полностью глушить его, если отпущена педаль газа.

Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором

 

До «сотни» купе с таким двигателем разгоняется за 7,9 секунды (8,4 для полноприводных версий). Максимальная скорость - 239 и 234 километра в час соответственно.

Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором

 

Дизельные модификации C-Class купе и кабриолет оснащается новым мотором, отдача которого составляет 194 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Комбинированный расход - 4,9-4,6 литра на 100 километров для купе и 5,1-4,8 для кабриолета.

Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором

 

Разгон до «сотни» у дизельных машин занимает семь секунд (7,5 для открытой версии), а максимальная скорость составляет 240 и 233 километра в час соответственно.

Топовая модификация - Mercedes-AMG С 43 - комплектуется трехлитровым битурбомотором V6, отдача которого составляет 390 лошадиных сил (на 23 силы больше предыдущей модели) и 520 Нм крутящего момента. С нуля до 100 километров в час C 43 способен разгоняться за 4,7 секунды (4,8 для кабриолета).

В список оснащения обновленного C-Class входит 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем, «пиксельная» LED-оптика со 168 светодиодами, задние светодиодные фонари, а также комплекс полуавтономного управления. В его состав входит система экстренного торможения, активный круиз-контроль и система удержания в полосе с функцией автоподруливания.

Обновленные седан и универсал семейства C-Class дебютировали на автосалоне в Женеве весной текущего года. У машин немного изменился дизайн, а также появился новый руль с сенсорынми кнопками, как у E- и S-Class. Такой же полагается и купе с кабриолетом.
По материалам: Motor.ru
 

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