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Новая модель Mercedes-AMG: три мотора, пять мест и 315 км/ч
13:00 20.03.2018 |
Компания Mercedes-AMG официально показала новую модель, которая получила название GT 4-Door Coupe. Новинка, премьера которой состоялась в рамках Женевского автосалона, поборется за покупателей с Porsche Panamera.
Моторная гамма новинки состоит из двух бензиновых двигателей V8, а также гибридной силовой установки. Последняя сочетает в себе турбомотор V6 мощностью 435 лошадиных сил (520 Нм), девятидиапазонный «автомат» и установленный между этими агрегатами электрический двигатель, выдающий 22 лошадиные силы и 250 Нм.
Оба двигателя V8 оснащены твин-скролл турбинами и системой отключения части цилиндров при небольших нагрузках. Моторы выдают 585 (800 Нм) и 639 (900 Нм) лошадиных сил. Оба сочетаются с девятидиапазонным «автоматом». Топовая версия разгоняется с места до ста километров в час за 3,2 секунды, а ее максимальная скорость составляет 315 километров в час.
585-сильная версия Mercedes-AMG GT набирает первую сотню за 3,4 секунды. Максималка такой модификации - 310 километров в час.
Все версии новинки комплектуются системой полного привода 4Matic+, которая дебютировала с «заряженным» седаном Mercedes-AMG E 63 последнего поколения. За передачу тяги передним колесам в ней отвечает многодисковая муфта с электронным управлением. Подачу момента вперед можно принудительно отключить в дрифт-режиме. В нем же полностью отключится система стабилизации.
Модификация Mercedes-AMG GT с мотором V6 оснащается пружинной подвеской с активными амортизаторами. Топовые версии комплектуются многокамерной пневмоподвеской. Модель также оснащена полыми стабилизаторами поперечной устойчивости.
Стандартным оснащение для четверхведрок с V8 также будет полноуправляемое шасси. На скорости до ста километров в час задние колеса AMG GT поворачиваются в сторону, противоположную передним, что уменьшает радиус поворота. Если автомобиль едет быстрее 100 километров в час, то колеса задней оси будут поворачиваться в ту же сторону, что и передние. Для машин с V6 эта система предлагается в качестве опции.
Топовая, 639-сильная модификация модель также стандартно комплектуется блокировкой заднего дифференциала с электронным управлением. Для остальных версий такой дифф будет доступен за доплату.
В конструкции кузова Mercedes-AMG GT использовали пластик, армированный карбоном. Для модели также будет доступен аэродинамический пакет, который включает в себя, например, заднее крыло с ручной регулировкой. Автопроизводитель отметил, что этот элемент позволяет увеличить прижимную силу на задней оси, но никак не влияет на лобовое сопротивление.
Новинка оснащается и активными аэродинамическими элементами. Например, планками в переднем «фартуке», которые меняют свое положение при помощи электрических двигателей. Они нужны для оптимизации воздушного потока или для подачи дополнительно воздуха для охлаждения двигателя.
В перечень доступного для Mercedes-AMG GT оборудования входят карбоновые тормоза, цифровая приборная панель, система изменения режимов работы управляющей электроники и записи телеметрии, новый руль с сенсорными панелями и встроенными экранами, встроенные в клавиши экраны на центральной консоли, а также система частичного автономного управления.
Модель можно будет заказать как с пятью, так и с четырьмя посадочными местами (сзади установят два отдельных кресла). Объем багажного отсека Mercedes-AMG GT составляет 395 литров. Еще 60 литров находятся под фальшполом. Если спинки второго ряда сложить, то объем полезного пространства увеличится до 1324 литров. Пятая дверь новинки оснащена электроприводом. Его можно активировать, проведя ногой рядом с датчиком, установленным под бампером.
Продажи четырехдверного Mercedes-AMG GT начнутся летом. На каких рынках будет продаваться модель, пока не уточняется.
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