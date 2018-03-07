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Mercedes-Maybach S-Class станет первым автомобилем с умными фарами Digital Light
12:51 07.03.2018 |
Концерн Daimler сообщил о том, что уже в текущем полугодии на рынок поступят первые автомобили, оснащённые интеллектуальной системой головного света Digital Light.
О платформе Digital Light мы рассказывали ещё в конце 2016 года. Идея заключается в использовании фар, выполненных по принципу цифрового проектора. Система включает два контроллера, каждый из которых управляет более чем миллионом микрозеркал. В результате свет делится на более чем два миллиона лучей, характеристики каждого из которых могут меняться независимо от других.
Иными словами, фары способны формировать световое поле с «разрешением» свыше 2 млн «пикселей». Характеристики этого поля постоянно оптимизируются на основе информации от бортовых камер и датчиков.
Таким образом, система Digital Light позволяет выделять светом важные объекты на пути следования. Кроме того, исключается вероятность ослепления других участников движения.
Ещё одна особенность Digital Light - возможность проецирования на дорожное полотно различных символов. Это могут быть знаки, предупреждающие, скажем, о дорожных работах или наледи. Кроме того, могут выводиться навигационные указатели и направляющие линии.
Сообщается, что первым автомобилем с системой Digital Light станет премиальный седан Mercedes-Maybach S-Class. Во сколько будущим владельцам обойдётся эта передовая опция, концерн Daimler умалчивает.
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