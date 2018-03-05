Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace

Без подзарядки такой автомобиль сможет проехать до 480 километров.

Габаритная длина кроссовера составляет 4682 миллиметра, ширина - 1895 миллиметров, высота - 1565 миллиметров. Размер колесной базы равен 2990 миллиметрам. Весит автомобиль 2133 килограмма. Распределение массы по осям - 50:50. I-Pace на 49 миллиметров короче и на 87 миллиметров ниже F-Pace. Весит новинка на 272 килограмма больше топового 380-сильного F-Pace.

Автомобиль построен на модульной платформе, разработанной специально для электрокаров. Это первая модель группы JLR, на которой она используется.

Передняя подвеска - двухрычажная, задняя - многорычажка, которая за доплату будет дополнена пневмобаллонами. Также автомобиль получит адаптивную подвеску Adaptive Dynamics, подстраивающую жесткость под дорожные условия.





На заднем ряду пространство для ног достигает 890 миллиметров, а отсутствующий центральный тоннель добавляет 10,5 литра полезного объема в салоне. Под задними креслами предусмотрены отделения для хранения планшетов и ноутбуков. Объем багажника - 656 литров (или 1453 литра при сложенных задних креслах). Еще один багажник (на 27 литров) есть спереди - там, где у обычных автомобилей расположен двигатель.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами мощностью 200 сил каждый - по одному на каждой оси. Двигатели питаются от блока литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов. С нуля до «сотни» I-Pace способен ускоряться за 4,8 секунды. Максимальная скорость - 200 километров в час.

С помощью 100-киловаттной зарядочной станции аккумуляторы можно зарядить за 40 минут на 80 процентов. От домашней розетки на полную зарядку потребуется около 10 часов. В «Ягуаре» утверждают, что вся электроника и силовая установка смогут работать даже при температуре окружающего воздуха -40 градусов по Цельсию.

Автомобиль узнает о приближении водителя заранее (по брелоку или Bluetooth-сигналу со смартфона) и настроит климат-контроль, мультимедийный комплекс и положение кресла к тому моменту, как тот сядет за руль.

Кроссовер с помощью алгоритмов искусственного интеллекта способен анализировать предпочтения водителя и адаптировать под них настройки управляющей электроники и регулировки климатической установки и мультимедийной системы I-Pace. Режимы движения будут зависеть также от погоды, времени суток и маршрута поездки. Например, перед некоторыми поездками кроссовер сможет автоматически включать подогрев руля и сидений.

Электрокроссовер оснащен мультимедийной системой с навигацией нового поколения, которая сможет оценивать топографию маршрута и запоминать детали предыдущих поездок, а также анализировать стиль вождения владельца. На основе этих данных электроника определит персональный скоростной диапазон и рассчитает необходимый остаток заряда для преодоления маршрута.







