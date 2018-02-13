Майбаху изменили лицо и добавил двухцветный кузов

Компания Mercedes-Benz представила обновленный флагманский седан Maybach. Доработки позволят легче отличить модель от обычного S-Class: машина получила новую решетку радиатора в стиле концепт-кара Vision Mercedes-Maybach 6 и двухцветную окраску кузова. Презентация седана состоится в начале марта на Женевском автосалоне.

Для двухцветного Mercedes-Maybach S-Class будет доступно девять различных комбинаций оформления. Темные цвета для большей глубины цвета можно покрыть двумя слоями прозрачного лака. Промежуточная полировка перед нанесением второго слоя лака осуществляется вручную.

Помимо этого, для седана доступны три варианта 20-дюймовых колесных дисков, в том числе те, что дебютировали на кабриолете Mercedes-Maybach S-Class.

Интерьер Mercedes-Maybach S-Class может быть выполнен в двух новых цветовых комбинациях: коричневый/черный и бежевый/черный. Прострочка салона при выборе полностью черного интерьера может быть медной, золотистой или платиновой.

Mercedes-Maybach S-Class будет доступен в двух модификациях: Maybach S 560 4Matic и Maybach S 650. Первая оснащается четырехлитровой «турбовосьмеркой» мощностью 469 лошадиных сил (700 Нм крутящего момента). Топовый вариант седана получит шестилитровый турбомотор V12, отдача которого составит 630 сил (1001 Нм).